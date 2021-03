Karlssons succé – tvåmålsskytt och straffhjälte

Två mål på 29 matcher var Erik Karlssons facit inför bortamatchen mot Minnesota. Tidigt i tredje perioden hade han fördubblat säsongens målskörd.

San Jose låg under med 1–2 efter första perioden och det var i slutet av andra perioden som svensken hittade rätt för första gången. Karlsson kom tillsammans med puckförande Evander Kane i en kontring, fick passningen och sköt in kvitteringen i nättaket.

4.11 in i tredje perioden var det dags igen, denna gång i form av ett slagskott från blå linjen som letade sig in i mål via stolpen.

Karlssons andra mål betydde 3–2 för San Jose, men Minnesota skulle klara av att kvittera och matchen gick till förlängning. I det avgörande tre mot tre-spelet hade 30-åringen bud på ytterligare ett mål men stoppades av Minnesotas målvakt Cam Talbot och matchen gick till straffar.

Och vem klev fram i straffläggningen om inte San Joses svenskback. Lagen följdes åt länge och väl – fram till åttonde rundan. Då hade Karlsson chansen att avgöra, tog några skär framåt och sköt ett hårt slagskott för att ta hem segern med 4–3.

Dessförinnan hade Minnesotas Ryan Hartman missat med just ett slagskottsförsök.

– Jag gjorde två tidigare, varav en var ett slagskott, så därför blev det så. Sen råkade killen innan mig göra samma och det blev lite komiskt, säger Karlsson.

