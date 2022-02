Katarina Witt – ”socialismens vackraste ansikte” bevakades av Stasi

När Östtyskland gick under fick Katarina Witt inblick i en aspekt av sitt eget liv som hon inte hade varit medveten om, åtminstone inte helt. 1992 begärde hon att få läsa sin akt hos kommunistregimens säkerhetspolis Stasi, och omfattningen överraskade henne: den var över 3 000 sidor lång och första noteringen gjordes när hon var åtta år gammal.

Öppenheten i det nya Tyskland innebar också att intima detaljer från hennes liv nu skulle kunna komma ut i offentligheten. Katarina Witt försökte få sin Stasiakt sekretessbelagd.

– Jag känner mig förrådd av båda sidor, sade hon 2001 till den amerikanska tv-kanalen ABC.

Hon fick ge upp, och året efter släpptes 181 sidor från hennes akt. I Welt am Sonntags återgivning av dokumenten framgår bland annat att hon så sent som i oktober 1989, månaden innan Berlinmuren föll, försäkrade Stasiagenter att hon ”står kvar vid vår stats sida och att vi alltid kan lita på henne”.

Under sina framgångsår på 1980-talet kallades Katarina Witt för ”socialismens vackraste ansikte”, ett epitet med oklart ursprung.

– Man byggde upp en myt om den hemliga Katarina Witt, och den gick ju hem, säger Lotta Falkenbäck, mångårig tv-expert, som tävlade mot östtyskan under flera år.

”Jag bar Robin Hood-kostymen, som en mans kostym, för jag ville inte bli anklagad för att flirta med domarna den här gången”, sade Katarina Witt till New York Times efter sitt framträdande i OS i Lillehammer 1994. Foto: Bildbyrån

När det under årets OS avslöjades att den ryska 15-åriga konståkningsstjärnan Kamila Valieva hade lämnat ett dopningsprov med en förbjuden substans, skrev Katarina Witt ett upprört inlägg på Facebook, där hon försvarar ryskan och tycker att de ansvariga vuxna i hennes närhet borde stängas av för alltid. Idrottare litar alltid på sina rådgivare, skriver hon. ”Man får lära sig från en väldigt ung ålder att lita på dem.”

Själv följdes hon alltid av vakter.

– De var väl livrädda att hon skulle hoppa av de där första åren, innan det var dags för OS -88, kan jag tänka mig. I omklädningsrummet kunde man prata lite med henne, men så fort det var utanför så var det omöjligt, säger Lotta Falkenbäck.

Första gången deras vägar korsades var på EM i Göteborg 1985. Det var strax före den förvandling som Lotta Falkenbäck observerade. På EM var hon nedtonad, på VM någon månad senare såg svenskan en helt annan Katarina Witt komma ut på isen.

– Stjärna var hon redan innan, men nu blev hon en riktig star.

Katarina Witt var 18 år gammal när hon vann OS-guld i Sarajevo 1984. Foto: TT

Katarina Witt var tekniskt framstående, och att ta dubbla OS-guld, i Sarajevo 1984 och Calgary 1988, är en bedrift som står ut i konståkningshistorien. Men hon har också ofta blivit ihågkommen för sin glamourösa framtoning, som under kalla krigets sista år beskrevs som blocköverskridande.

Den då 20-åriga östtyskan var så vacker att hon ”är en usel fiende till kapitalismen”, skrev Sports Illustrateds reporter i en artikel 1986.

Hon fick reklamerbjudanden från amerikanska skönhetsföretag, som DDR:s centralorganisation för idrott tackade nej till.

Witts högt skurna blåa dräkt på OS 1988 ledde till att konståkningsförbundet införde ”Katarinaregeln”, som innebär att åkare måste täcka höfter, magar och rumpor.

Det var uppenbart att hon och hennes tränare Jutta Müller medvetet spelade på sexighet i valen av kostymer och uttryck, men Katarina Witts attraktionskraft i västvärlden betydde inte bara att ”kapitalismen vinner eftersom sex säljer”, skriver den amerikanska historikern Annette F. Timm i en artikel i boken ”The Whole World Was Watching: Sport in the Cold War”.

Det handlade inte enbart om en sexistisk blick på Katarina Witt från de västerländska medierna som gjorde henne till sexsymbol, det var en medveten strategi att använda hennes utseende, skriver Annette F. Timm.

– Vi hade såklart den ambitionen. Att komma från det här lilla, gråa, påstått glädjelösa landet och visa att det också fanns livslust där, har Katarina Witt sagt till Der Spiegel.

Ändra sedan barndomen i Karl-Marx-Stadt, numera Chemnitz, var Katarina Witt en produkt av det framgångsrika östtyska idrottssystemet. Men till skillnad från simmarna och friidrottarna som omgärdades av dopningsmisstankar erbjöd hon ett tillfälle att visa upp en kvinnlig idrottare som inte var ”maskuliniserad”.

I intervjuer påpekade Katarina Witt ofta att hon inte hade haft råd att hålla på med konståkning om hon vuxit upp i väst. Här på en presskonferens på OS i Calgary 1988. Foto: Katsumi Kasahara/AP

Katarina Witt ansåg sig också vara en representant för en mer avslappnad och frigjord attityd till nakenhet och sex i DDR än i väst, något som hon såg som en produkt av jämställdhet, skriver Annette F. Timm.

Lotta Falkenbäck tycker inte att Katarina Witt spelade särskilt på sex, men med sin glada musik och ”hemliga” persona introducerade hon ett nytt sätt att jobba med det artistiska uttrycket i konståkningen, säger hon.

– Många är ju duktiga tekniskt, men det här att skapa mer än det tekniska, det är ju det som vi som publik hänförs över.

På OS i Calgary kom den ultimata jämförelsen mellan Katarina Witts personlighet och väst, då både hon och amerikanskan Debi Thomas valde stycken ur Georges Bizets Carmen som musik till det långa programmet.

Duellen kom att kallas Battle of the Carmens, och Witt gick tydligt vinnande ur den med sin tolkning av den eldiga operan.

Efter det fria programmet i OS 1988 kom Katarina Witt att förknippas mycket med Georges Bizets opera ”Carmen”. 1990 var hon med och gjorde dansfilmen ”Carmen on Ice” tillsammans med de nordamerikanska konståkningsstjärnorna Brian Boitano och Brian Orser. Foto: AP

– Katarina Witt är ju Carmen. Den var klippt och skuren för henne. Den karaktären som hon spelade där, det var hon bäst på. Det var ett smart val, och det var kanske mindre smart av Debi Thomas. Så var det på den tiden, när man inte hade sociala medier och inte visste vad de andra hade för musik förrän man kom till tävlingen, säger Lotta Falkenbäck.

Efter DDR:s fall fortsatte Katarina Witt att göra isshower i samma anda. Hon gjorde skådespelarinsatser, bland annat dök hon upp som sig själv i filmen ”Jerry Maguire”. 1998 vek hon ut sig i ”Playboy”, numret blev det mest sålda sedan Marilyn Monroe var på framsidan.

Samtidigt sjönk hennes popularitet i Tyskland.

I delarna från Stasiakten som senare kom ut framgick att hon hade fått privilegier i ett land där privilegier inte skulle finnas: hon fick gå före kön för att köpa en Lada, hon fick hjälp att hyra en lägenhet i Berlin, hon fick göra proffstävlingar utomlands, och hon hade ett nära förhållande till Stasiagenterna.

Kanadensiskan Elizabeth Manley tog brons, Katarina Witt guld och Debi Thomas silver efter ”Battle of the Carmens” på OS i Calgary. Foto: AP

Hon begärde ut sin akt efter att ha blivit anklagad för att ha samarbetat med regimen och spionerat på sina vänner.

I en artikel i Daily Mail från 2012 skriver hon att det var en ”djupt sårande och osann” anklagelse. Kontrollen hon levde med blev en del av livet, skriver hon. Hon funderade aldrig på att hoppa av till väst.

”Jag var övertygad om att vi var ett rättvist land med goda sociala värderingar. Hade jag velat leva i ett annat land? Ett fritt land? Det föll mig aldrig in att ställa frågan.”