KHL-svenskar utesluts inte i Tre Kronor: ”Pengar går före moral”

Om en månad börjar hockey-VM i Finland. Den här gången får Ryssland och Belarus inte vara med – men delta kan däremot svenska spelare vars löner potentiellt betalas av klubbägare med nära band till Vladimir Putin.

Redan den här veckan representeras Tre Kronor av KHL-kvartetten Oscar Dansk (Spartak Moskva), Robin Press (Severstal Tjerepovets), Anton Lindholm (Dinamo Minsk) och Anton Wedin (Dynamo Moskva) som alla togs ut till onsdagens och torsdagens landskamper mot Norge i Stavanger.

Av totalt 35 svenskar i Kontinentala hockeyligan avslutade fem sina avtal efter att Ryssland invaderat grannlandet Ukraina. Utöver det har runt femton spelare från andra länder lämnat i förtid.

Att representera en rysk eller belarusisk klubb under rådande omständigheter har uppfattats som kontroversiellt men är inget hinder för att samtidigt spela i Tre Kronor.

– De spelarna kommer vi ta ut till landslaget om de är tillräckligt bra. De sitter på avtal som inte bara är att kliva ur hur som helst och vill inte klubbarna bryta avtalen så kan det ju bli så att de inte kan spela ishockey på ett år, säger Olof Östblom på Svenska ishockeyförbundet.

– Vi har diskuterat det här på kansliet och med förtroendevalda till viss del. Vi har sagt att om någon skulle skriva ett nytt kontrakt i Ryssland nu så kommer vi inte att ta ut den spelaren. Vi tycker att basketen tog ett klokt beslut när de hamnade i den situationen, fortsätter han och syftar på när Jonas Jerebko stängdes av från landslagsspel efter att ha skrivit på för CSKA Moskva.

Spelare som är kvar i KHL är alltjämt uttagningsbara i Tre Kronor, säger Olof Östblom. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

En som ifrågasätter förbundets hållning är Szymon Szemberg. Han har ett förflutet som kommunikationsansvarig på Internationella ishockeyförbundet (IIHF), har haft god insikt i KHL sedan ligan bildades 2008 och är i dag vd för Europeiska klubballiansen (EHC), men påpekar att han inte uttalar sig å sin organisations vägnar i den här frågan.

– Jag tycker att spelarna gör fel som spelar kvar. Vi måste ha klart för oss hur nära KHL-klubbar står Kreml och Putin. Att i det här läget, när Ryssland begår folkmord och krigsbrott i ett anfallskrig, spela kvar i den ryska ligan – som är så nära kopplad till den ryska makten – är moraliskt icke försvarbart, säger Szymon Szemberg och fortsätter:

– Jag har svårt att förstå hockeyförbundets ställningstagande. Även om man kan tycka att det är mer omdömeslöst att skriva under ett avtal, som Jerebko gjorde, under tiden som det här folkmordet pågår så har vi samma incitament i båda fallen: att kontraktspengar går före moraliskt avståndstagande från Rysslands krigsbrott. Även om det är skillnad i kronologin, att de svenska hockeyspelarna har spelat där en längre tid, så kokar det ner till precis samma sak: att de just nu spelar i Ryssland samtidigt som Ryssland begår krigsbrott och folkmord i Ukraina.

Szymon Szemberg har tidigare bland annat varit informationsansvarig för Champions Hockey League. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

I KHL-laget CSKA Moskva var det två svenskar, OS-spelarna Lucas Wallmark och Joakim Nordström, som snabbt bröt sina avtal för nuvarande och nästkommande säsong efter den 24 februari då kriget bröt ut. Lagkamraterna Adam Reideborn och Klas Dahlbeck blev däremot kvar i laget som nått final i den västra konferensen i slutspelet Gagarin Cup.

Enligt Szymon Szemberg är det där som hockeyförbundets skiljelinje borde ha dragits; de som lämnar ska vara uttagningsbara i Tre Kronor, inte de andra.

– Det är viktigt att påpeka att Wallmark och Nordström förlorade ett antal miljoner kronor var på att bryta sina avtal för denna säsong samt runt tio miljoner var för nästa. Men det viktiga för dem var att inte spela i ett land som gör sig skyldigt till krigsbrott, säger Szemberg och tillägger att det är orimligt att CSKA Moskva skulle ha gått med på att bryta avtal med Wallmark och Nordström men inte med Reideborn och Dahlbeck.

– Det går att lämna om man vill. Allt hänger på vad som är viktigt för spelarna, vilken moralisk värdegrund man har. Vad är viktigt? Är det att ta ställning mot det folkmord som pågår eller att hedra ingångna avtal?

Riktigt så enkelt är det dock inte, påtalar Klara Stenberg som är ordförande i Certifieringsnämnden på spelarfacket Sico. I den ryska fotbollsligan har vi sett åtta av nio svenska spelare lämna sina klubbar sedan krigets utbrott, detta tack vare att det internationella fotbollsförbundet Fifa erbjöd möjligheten att ogiltigförklara kontrakten fram till i sommar.

Någon liknande åtgärd har däremot inte vidtagits från ishockeyn.

– Vi önskar att IIHF ska göra något liknande som gäller för samtliga ishockeyspelare, säger Klara Stenberg.

– Sico jobbar för att IIHF ska agera och gå in och hjälpa spelarna att komma loss och bryta kontrakten. Det ska inte enskilda spelare behöva göra, för det vet vi att det är svårt. Vi gör vad vi kan för att trycka på IIHF som vi tycker bör agera på ett eller annat sätt.

Klara Stenberg på spelarfacket Sico vill att Internationella ishockeyförbundet tar efter fotbollen och hjälper spelare lämna den ryska ligan. Foto: Britt-Mari Olsson

Enligt Klara Stenberg kan ryska klubbar som inte vill släppa sina utländska spelare kräva ”hutlösa utköpssummor” för att gå med på att riva ett kontrakt. Hur Lucas Wallmark och Joakim Nordström avslutade sina avtal i CSKA Moskva säger hon att hon inte kan kommentera – men påtalar rent generellt:

– Får spelaren inte godkänt av klubben och inte kommer överens så gäller avtalet – om inte IIHF griper in. Därför kan man inte lägga det här på enskilda spelare, att fatta sådana beslut.

Svenska basketförbundet ansåg sig inte ha något annat val än att utesluta Jonas Jerebko från landslagsspel efter att han aktivt valt att spela i ett land som bedriver ett illegalt krig som fördöms världen över. Så långt är man på samma linje som hockeyförbundets kansli.

Däremot är det tveksamt om en basketspelare som hade varit i en motsvarande situation som de KHL-svenskar som inte brutit med sina lag i Ryssland eller Belarus parallellt hade kunnat representera landslaget.

Fredrik Joulamo, generalsekreterare på Svenska basketbollförbundet, understryker att han inte vill ställa basketens ställningstagande mot hockeyns och att ”varje specialidrottsförbund måste få fatta sitt eget beslut”. Med det sagt så tror han att hans eget förbund hade resonerat annorlunda.

– Om jag skulle tvingas gissa så tror jag att om en spelare hade sagt ”jag väljer att stanna här trots att jag vet att det här pågår” så hade vi säkert landat i samma beslut som vi gjort nu (angående Jonas Jerebko). Men det hade krävt ett styrelsebeslut och det hade varit något vi hade behövt diskutera, säger Fredrik Joulamo.

Det är rimligt att anta att den spelaren inte hade kunna spela i basketlandslaget?

– Det är rimligt att anta. Vi vill ha så lite samröre som möjligt med Ryssland och vi skulle inte vilja se att en spelare som aktivt väljer att stanna kvar i Ryssland i det här läget representerar Sverige.

Svenska basketbollförbundets generalsekreterare Fredrik Joulamo, här till vänster om landslagsspelaren Alexander Lindqvist. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Szymon Szemberg igen:

– Man måste komma ihåg att den ryska basketligan inte står den ryska makten, Kreml och Putin, så nära som den ryska ishockeyn. Alla fyra klubbar som gått längst i KHL-slutspelet – CSKA Moskva, SKA Sankt Petersburg, Metallurg Magnitogorsk och Traktor Tjeljabinsk – ägs eller bekostas av oligarker eller personer i Putins inre krets som hjälper honom att bekosta det här kriget. Det är för dessa personer som de här svenska hockeyspelarna spelar.

Landslagschefen Olof Östbloms uppfattning är att de flesta av de svenska KHL-spelarna är kvar mot sin vilja.

– Alla spelare får svara för sig själva, men moraliskt och känslomässigt så tror jag – utan att ha pratat med alla – att majoriteten vill spela någon annanstans, och många har ju också lämnat, säger Östblom.

Ser ni en problematik i att spelare vars löner betalas av ryska ägare samtidigt representerar landslaget under de här omständigheterna?

– Jag har svårt att göra den bedömningen. Däremot så tror jag att om de spelarna som vi har kvar där nu såg en möjlighet att bryta sitt avtal och ändå ges schysta förutsättningar att spela någon annanstans så tror jag att de skulle göra det. Men om den ena parten inte vill bryta och förväntar sig att den andra ska fullfölja avtalet så har man en svår situation. Där tror jag att de flesta spelare har bra hjälp av sina agenter och rådgivare att bedöma den här situationen.

På vilket sätt anser ni att det hade slagit fel att utesluta dessa spelare?

– Att bestraffa spelare som inte visste om de här förutsättningarna när de skrev på och inte låta dem vara med – det tycker vi blir konstigt. Däremot om du skriver ett kontrakt nu och vet om vad som hänt, att det är krig, då hamnar vi i en annorlunda situation.

Uppmuntrar ni spelare i KHL att lämna sina lag?

– Spontant behöver vi inte det. Den absoluta merparten vill ju själva lämna. Det är inget vi behöver uppmana. De känner själva att det vore bättre att spela någon annanstans.

Sveriges bäste målskytt i OS, Lucas Wallmark, är en av få svenska spelare som lämnat KHL efter Rysslands invasion av Ukraina. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån