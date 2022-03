Kina spionerade på amerikansk OS-stjärna

Alysa Liu, 16, är ett av USA:s största namn inom konståkningen. Hon tävlade i OS i Peking och slutade sjua i den individuella tävlingen.

Nu anklagar hennes pappa Arthur Liu, en tidigare politisk flykting som flydde till USA från Sichuan under 1990-talet, den kinesiska staten för spioneri.

Han berättar att FBI kontaktade honom i oktober och larmade om de kinesiska planerna. Arthur Liu valde dock att inte berätta något för sin dotter då han inte ville skrämma eller distrahera henne inför OS i Peking.

– Vi trodde att Alysa hade en väldigt bra chans att komma med i OS-laget och vi var uppriktigt väldigt rädda, säger han till AP.

På onsdagen meddelade det amerikanska justitiedepartementet att man misstänker fem män för att ha förföljt och trakasserat kinesiska dissidenter i USA på uppdrag av den kinesiska staten.

Enligt Arthur Liu nämns både han och dottern i polisanmälan som ”dissident nummer 3” respektive ”familjemedlem”.

Trots hoten mot hans dotter säger Arthur Liu att han tillät henne att tävla i OS förutsatt att hon skulle skyddas av det amerikanska säkerhetsdepartementet och USA:s olympiska kommitté.

Två personer eskorterade Alysa Liu konstant i Peking.

– De försöker förmodligen bara skrämma oss, att hota oss till att inte säga någonting som orsaker dem problem, eller att uttala oss politiskt eller om övergrepp på mänskliga rättigheter i Kina. Jag oroade mig för hennes säkerhet men den amerikanska staten skyddade henne på ett bra sätt, säger Arthur Liu.

Vidare berättar han att att en man som utgav sig för att vara från USA:s olympiska kommitté ringde honom i november och bad om hans och dotterns passnummer. Arthur Liu kände dock att någonting var lurt och lämnade inte ut någon information.

Mannen har nu åtalats misstänkt för att ha spionerat på familjen och för att ha använt sig av falsk identitet i syfte att begå brott.

Under OS berättade Alysa Liu för sin far att en främmande man kommit fram till henne på en kafeteria sent på kvällen, följt efter henne och bett henne komma med till hans lägenhet.

– Jag har accepterat att det här har blivit en del av mitt liv efter att ha talat ut om den kinesiska staten. Jag vet att de kan sträcka ut sina långa händer i världens varje hörn. Men jag kommer fortsätta att njuta av mitt liv och jag kommer inte att låta dem vinna, säger Arthur Liu.

OS i Peking var första gången som Alysa Liu besökte det Kina hon har sina rötter i. Hon ska ha blivit varmt välkomnad av kinesiska fans och inhemsk media som ansåg henne vara en av deras egna.