Kindberg om fakturorna: Pengarna ska till ÖFK

Förhandlingen i Hovrätten för Nedre Norrland mot ÖFK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg och hans medåtalade fortsatte på onsdagen som den slutade på tisdagen.

Det enda som inte var sig likt var att Daniel Kindberg, som under tidigare förhandlingar gärna kommenterat för journalister vad som avhandlats, var helt tyst. Han kom i sista minuten till förhandlingsstarten och skyndade sig bort när det var pauser.

Åklagarna återupptog redovisningen av den skriftliga bevisningen som består av mejl och sms mellan de tilltalade och även andra inblandade, fakturor, betalningar och anteckningar.

Åklagarens påstående är att Daniel Kindberg under sin tid som ordförande för Östersunds FK orkestrerat en karusell av luftfakturor mellan de bolag som de tre åtalade männen jobbade för. Pengarna, som enligt åklagaren felaktigt betalades ut från Peab och Östersundshem, hamnade till slut hos ÖFK.

Förutom de många fakturor som ingår i åtalet pratade åklagare Andreas Bogseth på onsdagen också om några andra fakturor, som dock aldrig blev betalade. Åklagarna presenterar dem och konversationerna kring dem som tilläggsbevisning för det brottsupplägg som påstås ha funnits.

Det hela utspelade sig i februari 2014 efter att Daniel Kindberg lämnat Fältjägaren 7 för att börja jobba som vd på Östersundshem. Kindberg mejlade Sollefteåföretagaren instruktioner om att skicka ett antal fakturor på totalt 649 000 kronor till Fältjägaren 7.

Samma dag fick Kindberg svar från Sollefteåföretagaren och inscannade fakturor som skrivits såsom Kindberg instruerat. Fakturorna vidarebefordras till en person på Fältjägaren som Kindberg är nära bekant med (NN).

– Samma dag verkar det som att Daniel Kindberg burit över fakturorna i ett kuvert till NN i Fältjägaren 7. NN skickar samma dag ett mail till Kindberg där han vill få förklaring till innehållet i kuvertet, sade åklagare Andreas Bogseth.

Av Daniel Kindbergs svar framgår att det är fakturorna från Sollefteåföretagaren.

Kindberg föreslår för NN hur fakturorna kan konteras och lägger till:

”Funkar det? Detta blir sista insatsen för att stötta övriga världen”.

Som svar får Kindberg att fakturorna inte går att få in i budgeten och att det inom företaget ställts frågor.

Kindberg svarar då:

”Ok, om det inte går att få in dessa i budgeten och AA gjort bokslut för jan-mars och de redan har frågor på detta så ska vi inte gå in i detta. Det är för att få in slantar till ÖFK så någon förklaring till AA är ju inte möjlig.”

Daniel Kindberg och hans medåtalade förnekar brott.

Förhandlingarna i hovrätten planeras pågå i 15 dagar och avslutas tidigast den 7 oktober.

Förhör med Daniel Kindberg är planerade att hållas den 21 och 22 september.