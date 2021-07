Kinhult vill klättra vidare i British Open

Kinhult gjorde birdies på hål 14, 15 och 17 för att komma in på 69 slag efter den första majorrundan på Royal St George's.

Det gav en delad 32:a plats i The Open inför dagens spel och Kinhult är bäst av de fyra svenskarna i startfältet.

– Det är en bra start och jag hoppas kunna ta vid och fortsätta i samma anda. Jag spelar inte strålande, men bra. Jag sätter bollen i spel och skapar lite chanser och puttar okej, säger han.

Den 24-årige golfaren var också nöjd över hur han kom tillbaka och visade tålamod efter några ”skitbogeys” på hål 7, 8 och 9.

– Vi (Kinhult och caddien) behöll en ganska bra attityd, för det var ett lite kritiskt läge när det började rinna iväg åt fel håll. Men jag körde på och ändrade inte på något, tog det lugnt och till slut gav det utdelning.

Det är samtidigt många stjärnor som verkligen behöver klättra under den andra rundan, för att över huvud taget få spela vidare i helgen. Till exempel är färske US Open-vinnaren Jon Rahm och regerande The Open-mästaren Shane Lowry båda ett slag över par, precis som Bryson DeChambeau och Henrik Stenson.

Ännu värre är läget för Phil Mickelson. Den 51-årige legendaren, som i vår vann PGA-mästerskapet, ligger delad sist av samtliga 156 spelare på tio över par och får i första hand se till att undvika jumboplatsen.

Leder gör Louis Oosthuizen, Sydafrika, på sex under par.

Svenskarnas starttider i dag (svensk tid): 11.31: Henrik Stenson, 12.15: Rikard Karlberg, 13.09: Alex Norén, 14.37: Marcus Kinhult.

