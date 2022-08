Kittel om OS-smällen: ”Låg på rummet och grät”

När Patrik Kittel förra sommaren mötte media – några dagar före hans och Well Dones första OS-start – på plats i Tokyo var den svenska stjärnan förväntansfull.

Ekipaget var rankade femma i världen och hade chans att vara med och slåss om de individuella medaljerna, och i lagtävlingen var det svenska laget en het medaljkandidat.

Under en av de sista träningarna på plats i Tokyo förändrades allt. Well Done snubblade till och skadade sig. Kittel insåg att det inte skulle bli någon OS-start, men det man först trodde var en mindre skada skulle visa sig vara allvarligare.

Patrik Kittel och Well Done under ett träningspass i OS-staden Tokyo. Stoet har inte tävlat sedan skadan. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Samtidigt som Patrik skulle hantera sin egen besvikelse och oron för Well Done var han likväl tvungen att försöka vara stark utåt sett.

Två av ryttarna som red i OS-laget – Juliette och Antonia Ramel – är hans elever och behövde hans stöd.

– Det var väldigt tufft att vara kvar i Tokyo efter det som hade hänt, men jag hade som sagt även uppdrag som tränare. Jag var där för att representera mitt land även om det den gången inte blev som ryttare utan som tränare. I den situationen kunde jag inte låta min depression förpesta tillvaron för resten, säger 46-årige Patrik Kittel.

– Jag var tvungen att hålla huvudet högt, och försöka le och se glad ut när jag var bland andra.

Det var i ensamheten på rummet som han lät känslorna komma fram.

– Jag kände mig som om jag var skådespelare och spelade en roll. Under de här dagarna hade jag hela tiden låten ”The great pretender” i bakhuvudet. Den kändes väldigt passande.

Även om varje dag i Tokyo var en kamp med det egna måendet säger Patrik Kittel ett år efter att det likväl kom något gott ur att han varje dag var tvungen att kliva upp ur sängen, och klistra på leendet i ansiktet.

– På något sätt hjälpte det till i läkningsprocessen. Särskilt i kombination med allt stöd som jag fick från familjen och nära och kära, men också på sociala medier, berättar Patrik Kittel.

– Men det tog likväl väldigt lång tid, jag skulle säga någonstans mellan tre och fyra månader, innan jag kände att jag hade tagit mig igenom det.

När Patrik Kittel och Well Done kom hem till Tyskland – där han bor sedan många år tillbaka – visade det sig att stoets skada var allvarligare än vad man först trodde och hon har inte tävlat sedan dess.

Hur mår Well Done i dag?

– Hon opererades, och efter det tog det lång tid att läka. Men nu mår hon bra, och efter VM har jag tänkt börja rida lite på henne igen, berättar Patrik Kittel.

– Om hon kan komma tillbaka till toppsporten får tiden utvisa. Funkar det så gör det, och gör det inte det är det så det är.

I VM rider Patrik Kittel tioåriga Touchdown, som ska vara som bäst i OS i Paris om två år. Foto: TT

När ryttar-VM i Herning startar på lördag – lagtävlingen i dressyr avgörs under lördagen och söndagen – är Patrik Kittel än en gång ankare i det svenska laget.

Den här gången tillsammans med valacken Touchdown.

– Touchdown är en väldigt mentalt stark individ, med en väldigt bra tävlingskaraktär. Kanske är det lite för tidigt att redan nu snacka om individuella medaljer med honom. Han är bara tio år och de andra hästarna är betydligt mer erfarna. Men en topp tio-placering är absolut realistiskt i hans första mästerskap.

I lagtävlingen finns däremot en medaljchans för Kittel och hans tre lagkamrater Jeanna Högberg, Therese Nilshagen och Juliette Ramel.

I senaste VM 2018 var Sverige mindre än 0,2 procent från en bronsmedalj.

– Om alla presterar på topp tror jag att vi har en väldigt stor chans att ta medalj, säger Patrik Kittel.

Patrik Kittel berättar att han inspireras och sporras väldigt mycket av de svenska hoppryttarnas framgångar, och deras sätt att tänka.

Där tror han att dressyrryttarna kan ha något att lära.

– Lite av den här ”jäklar anamma” tar jag gärna från hoppryttarna. I OS i Tokyo var det så tydligt i allt de gjorde att de hade ett mål och det var att ta guld.

Fakta. Så avgörs VM-dressyr Lagtävlingen är uppdelad på två dagar, lördag och söndag. De två första lagryttarna rider den första dagen, de två resterande den andra dagen. De tre bästa resultaten i varje lag – som består av fyra ekipage – räknas. De 30 bästa ekipagen efter lagtävlingen går vidare till Grand Prix special, som avgörs på måndagen. De 15 bästa efter Grand Prix special går vidare till kürklassen, som avgörs på onsdagen. Individuellt delas VM-medaljer ut både efter Grand Prix special och efter kür-klasssen. Visa mer

Fakta. Sveriges VM-lag i dressyr Patrik Kittel/Touchdown Therese Nilshagen/Dante Juliette Ramel/Buriel Jeanna Högberg/Astoria Visa mer

