Kittels häst skadad – ingen OS-start för ekipaget

Det svenska OS-laget i dressyr är ett lag med en positiv trend.

I VM 2018 var det bara en hårsmån från medalj, och i EM 2019 blev det ett brons.

I OS var drömmen att laget med Patrik Kittel på Well Done, Therese Nilshagen på Dante och Juliette Ramel på Buriel skulle vara med i kampen om OS-medaljerna.

– Vi vet att vi en bra dag kan vara med och slåss om en plats bland de tre, sa Patrik Kittel när DN träffade honom i Tokyo för några dagar sedan.

Men på torsdagen kom beskedet att det inte blir någon start i Tokyo för Patrik Kittel och hans Well Done, som kallas för Welly.

I samband med onsdagens träning i Tokyo snubblade Well Done till, och drog på sig en mindre skada.

– Det är inget stort, utan en mindre sträckning i ett bakben, förklarar landslagsveterinären Rasmus Westgren i ett pressmeddelande.

Skadan kommer med andra ord inte ge Well Done några men i framtiden, men med tanke på att jakten på OS-medaljer i dressyr inleds redan på lördag är det för kort tid kvar för att Well Done ska hinna bli tävlingsklar.

I stället får reserven Antonia Ramel och hästen Brother de Jeu kliva in i laget.

Utan Kittel i laget kommer inte Sverige att vara med i medaljkampen.

Trots besvikelsen kommer Patrik Kittel att stanna kvar i Tokyo för att stötta lagkompisarna. Han är dessutom tränare för både Juliette och Antonia Ramel.