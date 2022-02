Klart: Sörenstam spelar US Open

”Jag ser fram emot möjligheten att spela en US Open igen, särskilt eftersom den avgörs på Pine Needles”, säger Sörenstam i ett pressmeddelande, rapporterar Golf Digest.

Sörenstam tog hem US Open tre gånger, däribland på just Pine Needles 1996.

”Jag trodde aldrig att jag skulle spela ytterligare en, men allt föll helt enkelt på plats.”

Annika Sörenstam lade av professionellt 2008, efter bland annat 72 segrar på amerikanska LPGA-touren. Men i fjol var hon tillbaka i LPGA-tävlingen på hemmabanan Lake Nona i Florida – där Sörenstam med familj bor granne med 16:e hålet. Hon klarade ”cutten” och slutade på 74:e plats.

Under fjolåret år var svenskan med i damernas veterantävling US Senior Open – en tävling hon vann. Den segern gav Sörenstam en plats i årets US Open – och nu ser hon alltså ut att anta utmaningen.