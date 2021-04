Klart – Sveriges matcher i fotbolls-EM flyttas

Det europeiska fotbollsförbundet Uefa har under våren bett de tolv värdstäderna i EM om garantier för att det går att släppa in publik på arenorna under rådande restriktioner på grund av coronaviruset. Alla utom tre städer, Dublin, Bilbao och München, gav grönt ljus för publik inför tisdagens beslut.

Nu har Dublin och Bilbao blivit av med sina matcher, och orterna för alla EM-matcher har slutgiltigt spikats.

– Vi har arbetat noggrant tillsammans med värdförbunden och de lokala myndigheterna för att försäkra en säker och festlig miljö på matcherna och jag är väldigt glad att kunna välkomna åskådare till alla matcher, säger Uefas ordförande Aleksander Čeferin i ett uttalande.

Frågan om vad som skulle hända med de tre osäkra städerna togs upp på ett extrainsatt styrelsemöte i Uefa på fredagsförmiddagen.

Sverige skulle ha spelat två av sina gruppspelsmatcher i Dublin, en i Bilbao, och ha sitt basläger i Dublin. Nu har Uefas styrelse beslutat att stryka just de städer där Sveriges grupp, som också innehåller Spanien, Polen och Slovakien, skulle ha spelat.

Matcherna som skulle ha gått i Dublin ska nu spelas i St Petersburg, förutom en åttondelsfinal som flyttas till London och Wembley. Matcherna i Bilbao flyttas till Sevilla.

München kommer däremot stå kvar som EM-stad, efter att en publik på minst 14.500 personer har garanterats.

EM spelas mellan 11 juni och 11 juli. Sveriges premiärmatch mot Spanien kommer nu att spelas den 14 juni på Estadio La Cartuja i Sevilla.

– Bra att vi äntligen fått ett besked. Vi har ju goda minnen från St Petersburg och åttondelsfinalen i VM där 2018. Nu ligger allt fokus på att förbereda oss så bra som möjligt inför kommande mästerskap. Det ska bli väldigt roligt, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson i ett uttalande från det svenska förbundet.

