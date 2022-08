Kliniskt Djurgården besegrade Elfsborg

Ett Djurgården fortfarande höga på endorfiner från ett Europaavancemang blev nog lite chockade när Elfsborg, som haft bättre upplagor än så här på senare år, satte hög fart från första sekund. Gästerna kom till en bra målchans redan efter några sekunder då man stormade in med flera spelare i Djurgårdens straffområde. Direkt efter hade Per Frick en nick som gick precis över mål.

Inför matchen hade boråsarna gått åtta matcher i allsvenskan utan vinst och Djurgården har knappt satt en fot fel sedan uppstarten. Men trots den stora skillnaden i form verkade båda lagen ivriga att ta sig framåt i vad som kändes som den första riktiga höstmatchen för i år.

I den tionde minuten lyrade Magnus Eriksson in en frispark från vänsterkanten. Den hittade Hjalmar Ekdal som styrde in 1–0 till hemmalaget med huvudet. I spelsekvensen direkt efter målet satte Elfsborgs lagkapten Per Frick in en rejäl tackling på målskytten som resulterade i ett gult kort.

När Elfsborgs vänsterback Niklas Hult jagade efter en boll för att komma till inlägg råkade en Djurgårdsförsvarare trampa av honom skon. Först när Hult sprungit tillbaka till egen planhalva och tagit position i backlinjen med vänsterskon i hand märkte domaren av det och stoppade spelet.

Spelmässigt var lagen jämna i första halvlek med den stora skillnaden att Djurgården var kliniska när de kom till lägen.

2–0 kom efter ett nästan identiskt inlägg som vid det första målet fast nu i öppet spel. Denna gång var det Elias Anderssons vänsterfot som hittade pannan på Hampus Finndell. Nicken gick först i ribban, studsade ner på mållinjen och sedan upp i nättaket.

Andra halvlek var spelmässigt mycket lik den första med fler målchanser för gästerna. I den 68:e matchminuten var Emmanuel Boateng ytterst nära att göra ett drömmål för gästerna när han skickade iväg en riktig häxpipa från utanför straffområdet och träffade ribbkrysset. Reduceringen kom i stället i den 81:a minuten när Jacob Ondrejka sköt en frispark direkt i mål.

I förra veckan blev det klart att vårens suveräna mittback Isak Hien lämnar Djurgården för italienska Hellas Verona. Men i dag saknades han inte på planen för stockholmarna när Hjalmar Ekdal och Marcus Danielsson lyckades hålla Elfsborg och anfallsstjärnan Per Frick i schack.

I och med vinsten går Djurgården förbi Hammarby i tabellen och upp på andra plats, tre poäng bakom serieledande Häcken. Det ser ut att bli en spännande höst för blåränderna som får varva gruppspel i Conference League med en allsvensk toppstrid.