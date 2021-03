Knappt tre månader kvar – men ingen vet hur fotbolls-EM kommer att bli

Fakta. Så är det tänkt att fotbolls-EM spelas

Ett år efter att mästerskapet egentligen var tänkt att avgöras är det dags för EM i fotboll för herrar. 24 lag indelade i sex grupper har kvalificerat sig och 12 städer delar på arrangörskapet.

Amsterdam

13 juni: 21.00 Nederländerna–Ukraina, Grupp C

17 juni: 21.00 Nederländerna–Österrike, Grupp C

21 juni: 18.00 Nordmakedonien-Nederländerna, Grupp C

26 juni: 18.00 Åttondelsfinal

Baku

12 juni: 15.00 Wales–Schweiz, Grupp A

16 juni: 18.00 Turkiet–Wales, Grupp A

20 juni: 18.00 Schweiz–Turkiet, Grupp A

3 juli: 18.00 Kvartsfinal

Bilbao

14 juni: 21.00 Spanien–Sverige, Grupp E

19 juni: 21.00 Spanien–Polen, Grupp E

23 juni: 18.00 Slovakien–Spanien, Grupp E

27 juni: 21.00 Åttondelsfinal

Bukarest

13 juni: 18.00 Österrike-Nordmakedonien, Grupp C

17 juni: 15.00 Ukraina–Nordmakedonien, Grupp C

21 juni: 18.00 Ukraina–Österrike, Grupp C

28 juni: 21.00 Åttondelsfinal

Budapest

15 juni: 18.00 Ungern–Portugal, Grupp F

19 juni: 15.00 Ungern–Frankrike, Grupp F

23 juni: 21.00 Portugal–Frankrike, Grupp F

27 juni: 18.00 Åttondelsfinal

Köpenhamn

12 juni: 18.00 Danmark–Finland, Grupp B

17 juni: 18.00 Danmark–Belgien, Grupp B

21 juni: 21.00 Ryssland–Danmark, Grupp B

28 juni: 18.00 Åttondelsfinal

Dublin

14 juni: 18.00 Polen–Slovakien, Grupp E

18 juni: 15.00 Sverige–Slovakien, Grupp E

23 juni: 18.00 Sverige–Polen, Grupp E

29 juni: Åttondelsfinal

Glasgow

14 juni: 15.00 Skottland–Tjeckien, Grupp D

18 juni: 18.00 Kroatien–Tjeckien, Grupp D

22 juni: 21.00 Kroatien–Skottland, Grupp D

29 juni: 21.00 Åttondelsfinal

London

13 juni: 15.00 England–Kroatien, Grupp D

18 juni: 21.00 England–Skottland, Grupp D

22 juni: 21.00 Tjeckien–England, Grupp D

26 juni: 21.00 Åttondelsfinal

6 juli: 21.00 Semifinal

7 juli: 21.00 Semifinal

11 juli: 21.00 Final

München

15 juni: 21.00 Frankrike–Tyskland, Grupp F

19 juni: 18.00 Portugal–Tyskland, Grupp F

23 juni: 21.00 Tyskland–Ungern, Grupp F

2 juli: Kvartsfinal

Rom

11 juni: 21.00 Turkiet–Italien, Grupp A

16 juni: 21.00 Italien–Schweiz, Grupp A

20 juni: 18.00 Italien–Wales, Grupp A

3 juli: 21.00 Kvartsfinal

Sankt Petersburg

12 juni: 21.00 Belgien-Ryssland, Grupp B

16 juni: 15.00 Finland–Ryssland, Grupp B

21 juni: 21.00 Finland–Belgien, Grupp B

2 juli: 18.00 Kvartsfinal