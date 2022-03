Kniven mot strupen – då vann Brynäs och Leksand

– Vi är en riktig lagmaskin som bara jobbar på och kämpar för varandra. Vi vet vad vi kan, vi är mentalt redo nu och ger oss inte, sade Brynäs målskytt Dmytro Timashov till C More.

I lördags körde Örebro fullständigt över Brynäs när kedjan med Robin Kovacs, Rodrigo Abols och Linus Öberg låg bakom sex mål och hade stor show i den första åttondelen i Gävle.

Men Brynäs hade lärt sig läxan och hade en helt annan koll på Örebros formtoppade trio när Gävlelaget på måndagskvällen kvitterade till 1–1 i matchserien där det är först till två vinster som gäller.

Ett energifyllt och kampvilligt Brynäs kom ut i flygande fart i en fullsatt Behrn arena – men första perioden förblev mållös och det kan hemmalaget tacka målvakten Jhonas Enroth för.

Först fyra minuter in i andra perioden kom utdelningen när Dmytro Timashov distansskott letade sig in bakom en skymd Jhonas Enroth. Och drygt tio minuter senare utökade Simon Bertilsson till 2–0 i krysset.

– Jag tänkte bara att jag ville få den på mål, sen var det otroligt skönt att se när den smet in, sade Brynäs första målskytt Dmytro Timashov i C More efter andra perioden. Det var ingen bra match förra matchen. Vi måste lära oss och vi vet att vi måste göra arbetet i 60 minuter och behålla ödmjukheten, tillade han.

Örebros Robin Kovacs – som svarade för ett mål och fyra assist i lördagens åttondelsfinal – var däremot märkbart besviken i periodpausen.

– Fan, det är åttondelsfinal och vi måste ut och köra. Vi saknar intensitet, men vi skapar målchanser och måste sätta dit dem. Det är inte okej, vår formation kommer inte till lägena, men hela laget måste steppa upp. Vi måste slappna av, sade Kovacs till C More.

Men när drygt två minuter återstod av ordinarie tid satte Greg Scott slutresultatet 3–0 i tom bur och tog matchserien till en tredje och avgörande tillställning på tisdag i Örebro.

Även Leksand tvingade fram en tredje och avgörande åttondelsfinal mot Oskarshamn då de vann med 4–1.