Kobe Bryants änka stämmer helikopterfirman för makens död

Samtidigt som omkring 20.000 personer samlades på LA Lakers hemmaarena Staples Center på måndagen för att hedra minnet av Kobe Bryant kom uppgiften om att Vanessa Bryant genom en advokat skickat in en stämning mot Island Express Helicopters och Island Express Holding Corp., skriver Los Angeles Times.

Enligt stämningen ska helikopterpiloten, som också omkom, ha underlåtit ”att utöva vanlig försiktighet i samband med flygningen” och varit ”försumlig”.

Enligt Los Angeles Times kräver Vanessa Bryant ekonomiskt skadestånd samt straffrättsliga åtgärder.

Bryant räknas som en av de största inom basketsporten genom alla tider och spelade bland annat 18 All star-matcher under sina 20 år med LA Lakers, det enda lag han spelade för under sin tid i NBA. Under de åren tog han fem NBA-titlar.

Bryant hann också bli legendarisk genom att bli den yngste spelaren i NBA:s historia att nå 30.000 poäng under sin karriär, en karriär han avslutade 2016. 2008 tog Kobe Bryant OS-guld med det amerikanska laget i Peking och fyra år senare upprepade han detta i London.

Det var den 26 januari som Kobe Bryant och hans dotter Gianna var på väg i helikopter från John Wayne-flygplatsen söder om Los Angeles till en match på Mamba Sports Academy nära Thousand Oaks. Vädret var dimmigt och helikoptern flög lågt när den av hittills okänd anledning kraschade in i en kulle några kilometer från anläggningen.

Helikopterpiloten hade då tappat kontakten med flygledningen som skulle hjälpa honom genom dimman. Det sista som hördes i kommunikationen mellan helikopterpiloten och flygledningen var: ”Ni är för lågt för att vi ska kunna följa er”.

Samtliga åtta ombord omkom.