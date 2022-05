Kouakou målskytt igen när Sirius vann

Elfsborg må vara allsvenskans målgladaste lag så här långt i år men de kom ingen vart mot Sirius på Studenternas IP.

Boråslaget kom till Uppsala med 14 gjorda mål i bagaget men det var Sirius som behärskade spelet bäst under större delen av matchen och när Elfsborg väl skapade lägen stod Siriusmålvakten Tommi Vaiho i vägen.

Efter 34 minuter såg sedan Uppsalalaget ut att få utdelning för sitt fina kortpassningsspel men Christian Kouakous fina bollplacering förbi Tim Rönning blåstes av för offside på Siriusanfallaren, som fick sin revansch i början av andra halvlek i stället.

Med drygt tio minuter spelade efter paus tog Kouakou emot en fin passning från Adam Hellborg, tunnlade kyligt Elfsborgskaptenen Johan Larsson och kunde sedan se bollen gå via närmsta stolpen och in i mål (1–0).

– Jag försöker hitta ytan mellan benen, målvakten tar ett steg åt sidan och hinner inte tillbaka. Det är så jag vill ha det, säger Kouakou.

– Vi har tålamodet i försvarsspelet, vi vet att Elfsborg är bollskickliga men vi är stabila, försöker kontra och är noggranna i sista tredjedelen.

Målet var Christian Kouakous blott andra i allsvenska i år – det första gjorde 27-åringen i premiärsegern mot Gif Sundsvall hemma då han avgjorde med en nick i 85:e minuten.

Att Siriusanfallaren verkar ha fått ordning på sina skador är av minst sagt stor vikt för Uppsalalaget som lyfter märkbart när anfallsstjärnan är på planen.

Kouakou bidrar med sylvass spets, drar på sig mycket bevakning och ger utrymme för mindre kända målskyttar som Aron Bjarnarsson som pricksköt 2–0 via bortre stolpen i 63:e minuten.

Ett läckert mål och islänningens blott andra i karriären i allsvenskan. Det första gjorde han i premiärsegern mot GIF Sundsvall.

För Elfsborg – som gjorde hela sex mål borta mot Degerfors för två veckor sedan – var detta lagets andra raka mållösa match.

Bittert, konstaterade mittfältaren Simon Olsson i Discovery+:

– Vi får inte in bollen, då förlorar man tyvärr. Vi får reflektera under veckan men det är små, små detaljer som fattas för att få in bollen.