Kouakou sänkte MFF: "Oerhört glad "

Sirius har varit poänggivande för Malmö att möta sedan Uppsalalaget gjorde comeback i den högsta ligan säsongen 2017 med totalt två oavgjorda matcher och nio vinster till MFF:s fördel inför söndagens match på Studenternas IP.

Men nu är den skånska poängsviten alltså bruten då Sirius vände och vann för tolfte gången gillt. Sirius första seger mot Malmö sedan 1973 för övrigt.

En något överraskande vändning dessutom då Malmö hade det mesta av spelet i första halvlek och även inledde målskyttet i den 18:e minuten.

Målskytt: Jo Inge Berget som tog emot en perfekt slagen hörna av förre Siriusspelaren Moustafa Zeidan och med en klockren bredsida gjorde sitt andra allsvenska mål för säsongen.

Men Sirius gav sig inte trots att MFF nu såg ut att ha kopplat greppet och i 25:e minuten tvingade Christian Kouakou Malmös målvakt till en klassräddning då Johan Dahlin styrde ut en boll som det verkligen osade mål om.

Strax före paus nickade Siriusbacken Marcus Mathisen dessutom in 1–1. Ett mål som först blåstes av som offside men som Bojan Pandzic till slut godkände efter en kort domarkonferens.

Och målskytten var säker:

– Känslan direkt var att jag inte var offside så jag blev förvånad när de dömde den. Det är kul att se att domarna sedan pratade ihop sig och kom fram till rätt beslut, sade Mathisen i halvtid till Discovery.

Hur snacket gick bland domarna hörde Siriusbacken däremot inte:

– Nej, de ville inte att jag skulle komma nära och jag hade redan fått gult kort och ville inte provocera. Man måste lugna sig lite också.

I andra halvlek vände sedan Sirius till 2–1 genom Christian Kouakou som då bröt sin fem matcher långa måltorka.

Siriusanfallaren tog emot en boll i djupled från just Mathisen och bjöd på läckert fotbollsgodis då han kyligt skickade bollen mellan Malmöbacken Lasse Nielsens ben och sedan via bortre stolpen och in.

Segerskytten Kouakou strålade sedan av glädje då han summerade matchen i Discovery+.

– Jag är oerhört glad för de här tre poängen. Vi gjorde det för varandra och för supportrarna. Det var en revansch för oss. Nu bevisar vi någonstans att vi kan mäta oss även med de bästa.

