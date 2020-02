Kovaltjuk till Washington – får fyra löner

Washingtons svenske stjärnforward Nicklas Bäckström hyllar värvningen.

– Det låter väldigt kul. Han är en riktigt bra spelare, det ska bli väldigt intressant att han får chansen hos oss, säger Capitals svenske stjärna Nicklas Bäckström till Aftonbladet.

I Montreal har han svarat för sex mål och sju assist på 22 matcher. Han inledde säsongen i Los Angeles där det bara blev tre mål och sex assist på 17 matcher och han byttes bort.

I utbyte för Kovaltjuk får Montreal Washingtons val i tredje omgången i sommarens draft. Montreal kommer att betala halva lönen för Kovaltjuk.

Ryssen får lön från fyra NHL-lag den här säsongen. Förutom de tre lag som han spelat för/ska spela för, får han fortfarande 250 000 dollar om året från New Jersey. Han skrev 2010 ett 15-årskontrakt med Devils. Han får 6,25 miljoner dollar per år från Los Angeles fram till 2021 och 700 000 dollar från Calgary/Washington under 2020. Totalt uppemot 70 miljoner kronor i år.

Washingtons stora stjärna är ryssen Alex Ovetjkin. I NHL-laget finns även Jevgenij Kuznetsov, Dimitrij Orlov och Ilja Samsonov.

Kovaltjuk är en av de främsta ryska spelarna i NHL-historien. Säsongen 2003–2004 gjorde han flest mål i NHL:s grundserie, 41 stycken, när han spelade i Atlanta. Han har även vunnit OS, VM och KHL.

Han lämnade NHL för spel i KHL och spel i S:t Petersburg 2013. Fem år senare återvände han till NHL, till Los Angeles.

