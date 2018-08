Att tävla i både 400 meter och 800 meter är inte allt för vanligt inom friidrotten, då det är där den osynliga gränsen anses gå mellan sprint- och medeldistans.

När Sverige under helgen ska försvara de dubbla Finnkampssegrarna från Stockholm förra året så kommer dock EM-silvermedaljören på 800 meter, Andreas Kramer, att göra den udda dubbleringen.

Och han har längtat till den på sätt och vis.

– Jag har sprungit det då och då men max en gång per säsong. Jag har velat få in en 400-ing hela säsongen. Men samtidigt har jag verkligen fokuserat på EM och då har det inte passat in i programmet. Nu fick jag chansen, säger Andreas Kramer.

Tidsprogram. Finnkampen Fredag: 17.00: Invigning 17.15: 400 m damer, slägga herrar 17.25: 400 m herrar, höjdhopp herrar 17.35: 5000 m damer 18.00: 100 m damer 18.05: Kula herrar 18.10: 100 m herrar 18.15: Tresteg damer 18.25: 10 000 m herrar 18.35: Diskus damer 19.15: 3000 m hinder damer, stavhopp damer 19.40: Längdhopp herrar 19.50: 3000 m hinder herrar 19.55: Spjut damer 20.05: Stafett 4×100 m damer 20.15: Stafett 4×100 m herrar 20.35: 1500 m damer 20.45: 800 m herrar Lördag: 17.00: Invigning 17.05: 400 m häck damer 17.10: Slägga damer, höjdhopp damer 17.15: 400 m häck herrar 17.25: 5000 m herrar, kula damer 17.30: Tresteg herrar 18.40: 100 m häck damer 18.50: 110 m häck herrar, diskus herrar 19.00: 200 m damer 19.05: Stavhopp herrar 19.10: 200 m herrar 19.10: Längdhopp damer 19.20: 10 000 m damer, 10 000 m gång damer + herrar 20.05: Spjut herrar 20.15: Stafett 4×400 m damer 20.25: Stafett 4×400 m herrar 20.40: 800 m damer 20.50: 1500 m herrar Tävlingen sänds i SVT. Visa mer

Förra året dubblerade Kramer med framgång på 800 och 1.500 meter. Utmaningen som väntar nu är mer krävande.

– Det är en ganska tuff dubblering men jag gillar utmaningar

Vad är dina främsta styrkor som 400-meterslöpare?

– Det är svårt att säga. Jag är ju snabb som 800-meterslöpare så jag har ändå farten. Sedan är min speciella styrka gentemot vissa andra på 400 att jag har en annan uthållighet som kan vara till nytta. Jag kan nog hålla farten ganska bra.

Uthålligheten blir viktig ur andra aspekter också. Efter att han rivstartar Finnkampsfredagen med 400 så skiljer bara några timmar till starten på paradgrenen över dubbla distansen.

En 800-ing där tiden dock inte är det primära. Finnkampen är trots allt en lagsport där tre svenskar ska försöka norpa så många poäng som möjligt i konkurrens med tre finländare.

– Det blir nog inget tidslopp för svenskt rekord direkt. Det blir mer fokus på placeringarna, säger Kramer.

Medan Finnkampen för många är en naturlig avslutning på säsongen så har Kramer fortfarande utmaningar framför sig. Nästa vecka ska han springa ett för honom efterlängtat lopp med tuff konkurrens på en gala i Zagreb.

Kommer du orka springa då när du gör en sådan här dubblering här?

– Det passar faktiskt ganska bra. Det blir ett bra träningspass. Samtidigt måste jag ju göra två bra prestationer. Sedan har jag lördag, söndag, måndag ledigt. Det är ändå ganska perfekt.

Fakta. Finnkampen Finnkampen är en årlig friidrottstävling mellan Sverige och Finland som för första gången ägde rum 1925, då bara på herrsidan. Finland vann då med 99–85. Totalt har det sedan dess varit 77 Finnkamper. På herrsidan leder Finland historiskt sett med 45–32 och på damsidan leder Sverige med 37–24. Trenden tyder dock på att Sverige tar in och utökar i statistiken. På herrsidan har Sverige sex raka Finnkampssegrar, medan man på damsidan har vunnit elva av de 13 Finnkamper som ägt rum sedan 2005. Jämför det med exempelvis tidsperioden 1970-1984 där de svenska herrarna förlorade samtliga år. I år har Sverige ett starkt lag på benen. Må så vara att stavhoppsfantomen Armand Duplantis samt långdistanslöparen Meraf Bahta (två nästintill säkra svenska grensegrar om de hade deltagit) har lämnat återbud. Däremot finns bland andra Daniel Ståhl, Angelica Bengtsson, Thobias Nilsson Montler, Andreas Kramer och Erika Kinsey på plats i en trupp som på pappret ser ut att ganska komfortabelt försvara sina dubbla Finnkampssegrar från förra året. Finland behöver segrar åtminstone från trestegshopparna Simo Lipsanen och Kristiina Mäkelä, Sanna Kämäräinen i diskus och Arttu Kangas i kula för att ha chans om man utgår från års- och personbästan. Visa mer

