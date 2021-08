Kraschade våldsamt och kämpade för sitt liv – nu gör Sky Brown, 13, OS-debut

Hon har precis blivit tonåring, men fick sin OS-plats som tolvåring.

Sky Brown, bosatt i Kalifornien men med en japansk mamma och brittisk pappa, kommer att tävla för Storbritannien när skateboardgrenen park gör entré på det olympiska programmet.

Hon är ett av Tokyospelens mest omskrivna namn, och hennes ringa ålder väcker både nyfikenhet – och kritik.

Samtidigt är hon inte ensam barnidrottare.

I skejtgrenen street vann en annan 13-åring (japanska Momiji Nishiya) guld tidigare i OS. Och i bordtennis var 12-åriga Hend Zaza från Syrien hela spelens yngsta deltagare.

– Det finns en stor och mörk baksida vi sällan talar om, har Göran Kenttä – ansvarig för idrottspsykologi på Riksidrottsförbundet – sagt till Expressen om barn som tävlar på vuxnas villkor.

– Det finns många exempel på barn som inte fått en normal uppväxt.

Svenska skateboardstjärnan och OS-hoppet Oskar Rozenberg, som OS-debuterar senare i veckan, utvecklar för DN rent generellt:

– Jag skulle nog säga att den största risken, egentligen alltid men ännu mer när man är väldigt ung, är om man blir pushad till att göra grejer som man egentligen inte vill.

– Kanske att föräldrarna pushar en till att man ska vara i media, få mycket uppmärksamhet och få stora sponsorer från ung ålder. Och sen när man växer upp så tittar man tillbaka och känner att man inte fick tid att vara ett barn, att man var tvingad.

Skateboardstjärnan Sky Brown bor i USA, har japansk-brittiska föräldrar och tävlar för Storbritannien. Foto: Charlie Neibergall/AP

”Oski”, själv 24 år, har fått många frågor om just Sky Brown och hennes ålder, säger han.

Inte minst från svenska medier.

– Men så länge hon har kul och så länge hon är ärlig mot sig själv och gör det här för att det är kul så ser jag ingen större risk med det.

Det borde inte vara någon åldersgräns nedåt?

– Nej, det tycker jag inte. Det är kul med Sky som är 13 och sen Rune Glifberg ifrån Danmark (skateboard, park) som är 46. Så det är fett, att det är så stor åldersskillnad, säger Rozenberg och tillägger specifikt om Sky Brown:

– Jag har ju sett henne på ganska mycket tävlingar, det verkar som att hon är redo. Från vad jag har sett ser det ut som hon har kul. Så jag önskar henne all lycka till.

Skateboard gör debut på OS-programmet. Grenen street har redan avgjorts. Nu väntar tävlingar i park, där Sky Brown tävlar natten mot onsdagen svensk tid. Foto: Mickael Chavet/TT

Sky Brown tog VM-brons 2019 men ett år senare såg det ut som om det inte skulle bli något OS.

Olyckan var framme i maj 2020 när hon föll handlöst 4,5 meter med huvudet före från en skateboardramp. Hon var medvetslös när hon anlände till sjukhuset, och hade drabbats av flera skallfrakturer, en bruten handled och brutna fingrar.

Skadorna var livshotande.

– Nästa sak jag kommer ihåg är att jag vaknar upp på sjukhuset, säger Brown enligt The Guardian.

– De släppte bara in en person i taget från min familj. Jag såg min mamma först och hon grät. Det gjorde att jag mådde väldigt dåligt. Jag ville inte att de skulle känna sig så rädda.

Hon lade själv ut en välregisserad video på kraschen på Instagram och Youtube.

Halvliggande och blåslagen i en sjukhussäng, omgärdad av ballonger och mjukisdjur, skickade då 11-åriga Brown med gråten i halsen en hälsning till sina hundratusentals följare:

”Det är okej, oroa er inte. Jag kommer att resa mig, och nå ännu högre.”

Ja, hon kom tillbaka och gjorde comeback i maj i år.

Nu tävlar Brown i OS natten mot onsdagen svensk tid – och beskrivs av amerikanska skateboardlegendaren Tony Hawk som guldkandidat ihop med japanska VM-tvåan Sakura Yosozumi (19) och finländska VM-femman Lizzie Armanto (28).

Tävlingarna och medaljerna är dock bara en del av det unga skateboardproffsets karriär.

Trots sin unga ålder har Sky Brown hunnit med att skriva boken ”Sky's the limit”, släppt musiksinglar, vunnit juniorversionen av amerikanska tv-showen ”Dancing with the stars” och stått modell för en Barbiedocka för företaget Mattel, en av världens största leksakstillverkare.

Jag vill pusha gränserna för unga tjejer.

Brown, som började skejta ihop med sin pappa och hans kompisar på en egenbyggd ramp på familjens bakgård och senare vände sig till Youtube för att lära sig nya trick, säger enligt OS officiella mediekanal att hon trivs i en roll som förebild.

– Jag vill pusha gränserna för unga tjejer med mitt skejtande och med mitt surfande (en sport som hon också håller på med). Att det har gjorts en Barbie som föreställer mig är en av de mest otroliga saker som har hänt mig.

– Det är väldigt viktigt för mig att vara en förebild. Jag har ofta varit den enda tjejen i en skejtpark eller ute på vågorna. Tjejer tänker ofta ”han kan göra det här, för han är kille och jag kan inte göra det för att jag är tjej”. Det är min dröm att ändra på det. Så ja, jag har ett ansvar. Det gör att jag vill bli en bättre person.

Sky Brown under träning i Ariakeparken i Tokyo. Foto: Ben Curtis/AP

Fakta. Skateboard i OS i Tokyo Återstående program

4 augusti, 02.00 svensk tid: Park, damer.

5 augusti, 02.00: Park, herrar. Svenska deltagare

Oskar Rozenberg. Hur går det till?

• När skateboard gör debut på OS-programmet tävlas i street (trick och åkning i en gatuliknande bana, redan avgjort) respektive park (trick och åkning i skejtparksmiljö, avgörs i veckan).

• Sporten är en bedömningssport där domarna bland annat tittar på teknik, stil, vilka tricks som utförs och komposition av åket.

• I park gäller tre åk om 45 sekunder per åkare. Bästa åk räknas, de åtta främsta i kvalet går till finalen där samma format gäller. Visa mer

