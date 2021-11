Krisen total i Timrå – tolfte raka förlusten

Timrå är hopplöst sist i SHL. Laget har bara vunnit två matcher den här säsongen, den senaste den 30 september hemma mot Luleå. På torsdagskvällen möttes lagen igen, och den här gången var fick norrbottningarna revansch.

Efter en ganska chansfattig första period kunde Oscar Engsund ha fullständig show. Tre mål och en assist gav fyra poäng i en match där Luleå vann med lika många mål.

– Vad ska man säga, allt trillar in i dag, säger Engsund till C More

Nya färska poäng till Luleå som huserar på trygg mark, mitt i tabellen. Timrå däremot, får fortsätta leta efter formen. Dagens förlust blev den tolfte i följd.

– Första delen av tredje perioden var vi där och hade några lägen. Sedan straffas vi återigen från ingenstans, de studsar in tvåan och trean, fyran skiter jag fullständigt i, säger ”Ante” Karlsson, tränare i Timrå.

– Det är bara att fortsätta det vi håller på med, vi viker inte en millimeter på det. vi måste börja få utdelning framåt. man kan inte bara tjata om defensiven när det är noll mål framåt, fortsätter han.

I andra ändan av tabellen fortsätter Rögle att gå som tåget. Skåningarna var illa ute i den tredje perioden när Oskarshamn kom på besök. Men efter mål från Dennis Everberg och Adam Tambellni kunde man vända underläge 2–3 till seger 4–3 på drygt en minut.

Med knappa sju minuter kvar avgjorde Ludwig Larsson till 5–3.

Rögle har inte förlorat på hemmaplan den här säsongen och huserar i toppen av SHL. Med två matcher mindre spelade ligger man lika många poäng bakom serieledande Frölunda.

– Skönt att vi fortsätter den sviten, säger Ludwig Larsson.