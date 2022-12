Krislagets fullträff – krossade Timrå

Linus Sandin pricksköt ledningsmålet i första perioden innan Rögle bjöd hemmasupportrarna på målfyrverkeri i den andra.

Inom loppet av drygt 8.30 gjorde laget fyra mål och gick fram till en 5–0-ledning.

Oskar Stål-Lyrenäs gjorde två av målen och skyttekungen Adam Tambellini svarade för ett mål och två assist.

– Otroligt skönt. En otroligt viktig seger för hela gruppen och kul att vi gjorde så många mål, sade Stål-Lyrenäs till C More.

Rögle saknade fyra ordinarie backar och hade lånat in tre från allsvenska grannen Kristianstad. En av dem, Viktor Grahn, stod för en målgivande passning och hade över 18 minuter i speltid.

Rögle, som de senaste åren etablerat sig i toppen, har haft en tuff höst och låg inför torsdagens match trea från slutet. Dessutom åkte laget i tisdags ur CHL redan i kvartsfinal efter att ha vunnit turneringen i fjol.

Segern lyfte dock Rögle till en slutspelsplats.

För Timrås del blir formsvackan allt längre. Höstens största positiva överraskning i SHL förlorade nu för fjärde matchen i rad och blev i den andra perioden helt utspelat.

– Vi blir väldigt små där ute. Det är alldeles för dåligt, det måste vara mentalt, sade Timråbacken Per Svensson till C More.

Timrå bytte målvakt efter fyra insläppta mål då David Rautio fick lämna för Jakob Johansson.

Robin Hanzl gjorde Timrås tröstmål i den tredje perioden.