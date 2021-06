Kroatien illa ute – efter blodigt kryss mot Tjeckien

Den på förhand ovissa grupp E i fotbolls-EM inleddes med segrar för England och Tjeckien, mot Kroatien respektive Skottland. 1-0-matchen mellan Kroatien och England, en repris av VM-semifinalen från 2018, blev en missräkning från kroatiskt håll. Resultatet innebar att laget var tvunget att ta poäng i dagens match.

Kroatien började också matchen bäst och pressade ner Tjeckien i matchinledningen. Laget kom dock inte närmre ett ledningsmål än en frispark i den tionde minuten, den släppte stjärnan Luka Modric släppte ifrån sig till förmån för lagkamraten Dejan Lovren, som dock sköt långt över.

Några minuter senare var det istället Tjeckiens tur att hota, men även mittfältaren Janktos halvvolley sökte sig upp på Hapden Parks läktare i skotska Glasgow.

De två lagen fortsatte byta halvchanser i den första halvleken, tills den kroatiska kallduschen kom, efter en VAR-kontroll i den 35:e minuten. Efter en fast situation armbågades den tjeckiska anfallaren Patrik Schick på näsan av en kroatisk försvarare – och straffen utdömdes efter en videokontroll.

En blodig Schick stegade då fram till elvameterspunkten och placerade kyligt in 1-0-målet till vänster om målvakten Dominik Livaković. Ett resultat som stod sig till halvtid.

Men den kroatiska mardrömmen skulle inte visa sig bli långvarig, i den andra halvlekens andra minut klev Ivan Perišić in i handlingen. Interstjärnan klev in i straffområdet från vänster och placerade vackert och otagbart in bollen i bortre hörnet.

Efter den så nödvändiga prestationen fortsatte Kroatien pressa på i jakt på ett segermål. I den 72:a minuten nickade Perišić fram den inbytte lagkamraten Nikola Vlašić, som i ett trängt läge sköt utanför.

När Kroatiens stora chans kom var det istället Bruno Petković som fick läget. I den 88:e minuten vände han om på en femöring i straffområdet och sköt från nära håll, men en tjeckisk back kastade sig uppoffrande och räddade det oavgjorda resultatet.

Kroatien måste nu vinna mot Skottland för att inte åka ur turnering, medan Tjeckien med sina fyra poäng har en betydligt bättre utgångsposition inför den sista omgången, som spelas tisdag 22 juni.

Läs mer:

Johan Esk: Forsberg hängde av sig sin tyngdväst efter målet

Svensk seger mot Slovakien – Forsberg straffhjälte

Isak och Augustinsson bäst när Sverige vann – spelarbetyg mot Slovakien