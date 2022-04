Kulusevski utbytt till stående ovationer

Flytten från Juventus till Tottenham har gett nytt bränsle för Dejan Kulusevski. Inför söndagens Premier League-möte med Newcastle var svensken noterad för två mål och fyra assist på nio ligamatcher.

Det blev mer av den valutan den här kvällen.

Nio minuter in på den andra halvleken väggspelade Kulusevski med Harry Kane för att sedan sätta fart längs högerkanten. Väl längre ner på högerkanten hittade sedan svensken in till Heung-min Son som prickade in 3–1 för Tottenham.

– Jag tycker det är så kul att spela fotboll när jag är här. Jag njuter verkligen av fansen, av arenan, av lagkamraterna som är otroligt bra fotbollsspelare och fantastiska människor. Vi har kul när vi spelar och det syns – och då går det bra. Det är en ära att få spela med så bra fotbollsspelare i laget, säger Kulusevski till Viaplay.

Spurs låg under i slutet av den första halvleken men lyckades kvittera innan halvtid – och efter paus var det bara ett lag på planen.

2–1 kom redan i den 48:e minuten innan Sons 3–1 trillade in sex minuter därefter.

Emerson Royal utökade till 4–1 efter timmen spelad innan Steven Bergwijn fastställde slutresultatet till 5–1 sju minuter från full tid.

Kulusevski blev tillsammans med Rodrigo Bentancur utbytt med kvarten kvar att spela och duon fick då ta emot stående ovationer från hemmapubliken.

– Jag tycker det var en svår match första halvlek, jag tycker vi spelar bra och fick ett väldigt oturligt mål, men vi gjorde mål direkt efter – och andra halvlek var fantastisk att spela, säger Kulusevski och avslutar:

– Fotboll är det bästa som finns och att få spela det här efter en sån tuff vecka som vi hade... att bara komma hit, få njuta och komma ihåg att fotboll ibland gör dig glad är bra.

Emil Krafth blev kvar på bänken matchen igenom för Newcastle.

Tottenham avancerade till fjärde plats i Premier League i och med segern. Spurs står på 54 poäng efter 30 matcher. Arsenal kan däremot ta tillbaka fjärdeplatsen i morgon om de tar poäng borta mot Crystal Palace.

Newcastle är på plats 15 i ligan.