Vill man prata valla, pulver, struktur och hårdheten på skidan så kan Lorentz Söderhielm utan tvekan hålla låda i en timme eller två.

61-åringen från Funäsdalen har unika kunskaper som gör honom till en av världens mest eftertraktade skidslipare.

Han har fått ett flertal anbud från andra landslag och skulle kunna få ett rejält lönepåslag om han till exempel nappade på ett bud från Ryssland.

– Men lön är inte allt. Jag har så fruktansvärt bra villkor med Sveriges olympiska kommitté och arbetar både med längd- och skidskyttelandslaget.

Under VM i Seefeld har han stått i garaget intill hotell Innertaler Hof och slipat landslagets skidor. Han vet att strukturen han lägger under skidan kan vara skillnaden mellan guld och en placering just utanför pallen.

Men viktigast av allt är själva skidan.

– Att hitta superskidan betyder mycket mer än pulver och struktur på en klassisk skida, säger Söderhielm.

Han har haft en jäktig tid i Seefeld och slipat skidor inför i stort sett varje lopp.

– En natt slipade jag 62 par.

Efter två veckor med längdlandslaget väntar nu VM på hemmaplan i skidskytte.

När Söderhielm kommer till ett mästerskap med sin slipmaskin gör han sin fyra grunder och sedan gör han fyra varianter för att se vilka skidor som glider bäst.

– Det ska ju funka på den plats man är på med den snön och den luftfuktigheten.

Blir det ett väderomslag ökar pressen och stressen.

– Då får jag slipa om de skidor som man ska åka på. Man vill ha lagom mycket fukt mellan belaget och snön, det blir som vattenkulor som skidorna rullar på. Är det för grov struktur så suger skidan fast om det är torrt och tvärt om.

Meteorologen Thomas Mårtensson, som mäter snötemperatur, snö- och luftfuktighet, kommer med viktig information för hur skidorna ska slipas.

– Jag delar rum med honom, tyvärr, för han är uppe klockan fem. Han är helt grym, han är lika nördig på väder som jag är på att slipa skidor.

Lorentz Söderhielm menar att man måste vara nördig för att stå ut med jobbet.

– Om man inte tycker om det så är det fruktansvärt trist, det är jobbigt för kroppen att ibland stå 18 timmar och bara slipa skidor.

Han lägger till att det måste bli bra också.

– Första tio åren blev det väl sämre än innan men jag tog ändå bra betalt, säger han med ett leende.

Skidfabrikanterna slipar också men för att landslaget ska få den riktiga finishen måste skidorna slipas om.

– Belagen ska vara helt nyslipade för att skidan ska få riktig fart.

Han ser jobbet som ett hederligt hantverk.

– Det är inte bara att köra en skida igenom slipmaskinen och tro att det blir bra, man måste titta och känna att den är len, det är kanske mer som att jobba med trä.

Under VM i Seefeld har han hunnit slipa 300 par skidor.

– På OS var det 600–700, då hade jag både längdskidåkningen och skidskyttarna samtidigt, då var jag rätt sliten när jag kom hem.

Det hårda jobbet sliter på kroppen.

– Jag har stelopererat nacken på två nivåer, snart måste jag ha stålskenor både här och där. Det är väldigt slitigt men jag tränar på gym i stort sett varje dag.

Han mår som bäst när det går bra för åkarna, torsdagens stafettguld värderar han högt.

– Det slår allt, det ligger liksom i tiden att tjejerna får cred, det är dom som är de stora stjärnorna i den här sporten.

Landslagschefen Rikard Grip är glad att Lorentz Söderhielm, som har kontrakt över OS i Kina 2022, inte nappat på anbud utifrån.

– Lorentz är fantastiskt duktig på att slipa skidor. Han jobbar oerhört hårt och brinner verkligen för sin uppgift. Han är jätteviktig, utan bra grundstrukturer får vi inga medaljer.

Lorentz fyller snart 62 år och för att inte all kunskap ska gå till spillo när han en dag slutar så dokumenterar han allt och skickar hemligheterna till SOK.

– Det finns i ett bankvalv, avslöjar Lorentz Söderhielm.