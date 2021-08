Kungen, drottningen och lånehästen fixade guldet

Ingen ryttare är bättre än sin bästa häst – och alla hästar behöver en ryttare som de litar på.

De svenska hopphästarna i OS är alla tre personligheter, som lyckats tack vare samspelet med sina ryttare.

Här är de tre hästarna i det svenska guldlaget:

All In

Peder Fredricsons stjärnhäst All In är en speciell häst på väldigt många sätt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Valack, 15 år

Ryttare: Peder Fredrikson

Vad mer finns det att säga om den fantastiska hästen All In? De flesta superlativ har redan använts under hästens framgångsrika karriär.

Som 10-åring utnämndes han till världens bästa häst. Fem år senare är han fortfarande en av världens bästa hästar. Något som egentligen borde vara omöjligt i en sport där konkurrensen blir allt tuffare för varje år.

All in var sju år när han kom till Peder Fredricson. Då var han en oslipad diamant. Kapaciteten fanns där, men hästen hade sina egenheter. I sin kropp och sitt huvud hade han en form av flyktbeteende som stundtals gjorde honom oberäknelig.

– Indirekt bidrog nog det till att jag över huvud taget fick köpa honom. Han räknades som svår eftersom ingen riktigt visste hur det skulle påverka honom på tävlingar, har Peder Fredricson tidigare berättat för DN.

Med varsam hand har Peder Fredricson lotsat All In mot världstoppen, och det där flyktbeteendet som tidigare kunde göra att valacken stressade upp sig något finns visserligen kvar men i mindre omfattning.

–På ett sätt behöver han den nerven. Utan den hade han inte varit så bra och så explosiv som han är. Det gäller bara för mig att kunna hantera det, säger Peder Fredricson.

Det gör Peder med den äran. Något som två tidigare OS-silver individuellt och ett EM-guld individuellt understryker.

Under åren som gått har All In – eller Allan – galopperat in i alla svenska hästälskares hjärtan, och är i dag lika känd eller kanske ännu mer känd än sin ryttare.

– Min så kallade kändhet beror enbart på All In, säger Peder Fredricson.

Indiana

Malin Baryard Johnsson på hästen Indiana. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sto, 13 år

Ryttare: Malin Baryard Johnsson.

En varm vårdag för sex år sedan satt H&M-arvingen Charlotte Söderström på läktaren under de stora tävlingarna i italienska Arezzo där klasserna avlöser varandra.

Söderström var inte ute efter en ny häst utan satt mest och slötittade när ett sto som kom in på banan. Stoet fick Charlotte Söderström att haja till. Det var något med den hästen som lockade.

När hon sedan insåg att hästen ifråga var halvsyskon med All In – som hon äger och som betyder allt för henne – fanns det ingen återvändo. Stoet måste bli hennes.

– All In är mina drömmars häst. Att få uppleva den här resan med honom är underbart. Men han är en valack och det går ju inte att avla på en valack, har Charlotte Söderström berättat för DN.

Bara några dagar senare hade hon köpt Indiana.

Då uppstod nästa fråga, vad skulle hon göra med henne? Beslutet blev att Indiana skulle få följa med Malin Baryard Johnsson, som länge samarbetet med Charlotte Söderström, hem till Norrköping.

Sedan började år av arbete.

Alla kunde se stoets enorma kapacitet, men det fanns frågetecken för ridbarheten.

– Bästa sättet att beskriva henne på är att hon är lite i det blå, säger Malin Baryard Johnsson berättat.

– Men numera skulle jag säga att det på ett sätt är en styrka. Även om hon inte alltid lever i samma värld som oss andra har hon i sin egen värld samlat på sig en massa rutin och är trygg i det

Med enormt stort tålamod har Malin fått Indiana på sin sida, och i dag talar de två samma språk.

Något som har varit tydligt under dagarna i Tokyo.

King Edward

Trots att Henrik von Eckermann inte ens har tävlat med King Edward ett år förstår de varandra väl. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Valack, 11 år

Ryttare: Henrik von Eckermann

Under många år och många mästerskap var Mary Lou Henrik von Eckermanns trogna partner.

Men under våren kom beskedet att stoets skada gör att tävlingskarriären nu är över.

Då hade Henrik von Eckermann redan börjat resan med nästa stjärna – elvaårige King Edward.

King Edward reds tidigare av Henriks fästmö den schweiziska landslagsryttaren Janika Sprunger men när hon blev gravid med parets första barn fick Henrik ta över hästen.

I augusti förra året gjorde Henrik och King Edward sin första start tillsammans. Sedan dess har de stadigt blivit bättre och bättre.

I vanliga fall brukar det ta tid att lära känna en ny häst, men den här kombinationen hittade varandra oväntat snabbt.

– Även om jag inte hade tävlat honom tidigare kände jag hästen eftersom jag hjälpte Janika när hon red honom, berättar Henrik von Eckermann.

– Och när jag väl började rida honom hade jag väldigt bra tillgång till expertis. Om det var något som inte stämde kunde jag alltid fråga min fästmö vad som passade bäst på den här hästen, fortsätter han med ett leende.

Inför OS i Tokyo har det funnits en oro för hur värmen – som har varit lika påtaglig när det regnat – ska påverka hästarna. Den oron har Henrik aldrig behövt känna.

– Jag visste att värmen skulle vara en fördel för oss. Min häst kan lätt bli lite exalterad, och värmen här har gjort att han hållit sig cool. Ungefär som om en människa som kanske är lite nervös, men som sedan slappnar av något när han sätter sig i solen.