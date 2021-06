Kvinna gripen efter krasch i Tour de France

Det var under lördagen som kvinnan lutade sig in över banan med ryggen mot den framsusande klungan och höll upp en skylt mot tv-kamerorna. Tyske Tony Martin körde in i henne, tappade kontrollen och drog sedan med sig stora delar av fältet i fallet.

Sedan dess har hon varit eftersökt av polis, men nu har hon gripits. Utöver det har arrangörerna sedan tidigare meddelat att de ska stämma kvinnan.

Efter kraschen pausades loppet i fem minuter innan det återupptogs. Åtta cyklister behövde läkarbehandling efter incidenten och Jasha Sütterlin tvingades att dra sig ur cykelklassikern.