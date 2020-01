Kvinnliga stjärnor intar NHL:s All star-helg

Förra året var det den amerikanska storstjärnan Kendall Coyne Schofield som bröt ny mark när hon som första kvinna fick delta i NHL:s skicklighetstävlingar under All star-helgen. Coyne Schofield var med i hastighetstävlingen efter att Colorados Nathan MacKinnon lämnat sent återbud, och åkte jämnt med herrstjärnorna.

I år utökas satsningen på kvinnorna, genom att lägga till ett nytt moment under skicklighetstävlingarna: en 20-minutersmatch, i formatet 3 mot 3, där tio av de bästa amerikanska damspelarna möter tio av de bästa från Kanada.

”Tanken är att ge de här elitspelarna det utrymmer som de förtjänar. Det är väldigt spännande för oss att kunna ge dem den här möjligheten. Det här är ett betydelsefullt evenemang, det sänds på tv över hela landet och de kommer inte bara att spela framför 20.000 åskådare i arenan utan också framför 40 av de bästa spelarna i NHL”, säger Steve Mayer, innehållsansvarig för ligan, till nhl.com.

Kendall Coyne Schofield var tillsammans med Rebecca Johnston, Renata Fast och Brianna Decker med på förra årets All star-helg för att demonstrera de olika momenten. Decker visade då precis som Coyne Schofield att damerna kan matcha, och trumfa, de manliga hockeystjärnorna. När hon skulle demonstrera banan till en passningstävling var hon klart snabbare än alla NHL-stjärnor.

”Jag tror att det (att få kliva ut i rampljuset) innebar väldigt mycket för damhockeyn och ishockeyn rent allmänt. Att Kendall faktiskt fick vara med i själva tävlingen satte damhockeyn på kartan lite tydligare, och fick folk att förstå vilka kvaliteter vi har och vad vi kan visa upp”, säger Brianna Decker till nhl.com.

Skicklighetstävlingarna, inklusive den nya dammatchen, hålls på lördagen den 24 januari i St Louis. Dagen därpå spelar herrarna sin All star-match i samma arena.

Läs mer: 14 sekunder som öppnade hockeyvärldens ögon