”Kvinnor skräms bort av skriverier om agentyrket”

Nina Wennerström växte upp på en gård mellan Strängnäs och Eskilstuna och bland hönor och får byggde familjen en tennisbana där Nina slog sina första slag.

Mamma Eva Lundqvist var duktig tennisspelare och vann tre SM-guld i dubbel och nådde fjärde omgången i Franska öppna 1969.

– Det var helt klart min sport, konstaterar i dag 40-åriga Nina som hoppade av skolan efter nian och satsade allt för att bli en firad tennisstjärna.

Hon vann flera SM-guld som junior och hoppades på en internationell karriär.

– När jag hoppade av nian reste jag världen runt, jag hade en sponsor och förbundsstöd och jagade WTA-poäng.

Men det blev för tufft.

Nina var 18 år när hon insåg att hon inte skulle kunna leva på tennisen. Hon vände hem och läste in gymnasiet och kom in på Handelshögskolan.

– Det var en chock, jag kom från idrotten och Handels är en svår skola och jag fick plugga otroligt mycket för att klara av det. Det var plötsligt mycket stress, press, pengar, namn, och karriär.

Trots att Nina kände att hon var ”helt fel” härdade hon ut och under tiden på skolan hittade hon Mark McCormacks bok ”What they don’t teach you at Harvard Business School” i bokhandeln.

– Det var en bok som förändrade mitt liv, efter att ha läst den ville jag bli sportagent.

Boken låg 21 veckor i rad som nummer ett på New York Times bästsäljarlista. McCormacks företag International Management Group företrädde de allra bästa som Arnold Palmer, Tiger Woods, Pete Sampras, Michael Schumacher, Björn Borg och Mats Sundin.

– Han drog igång den här branschen, det var McCormack som skapade yrket sportagent och som professionaliserade branschen.

Nina Wennerström i Wimbledon 2012 tillsammans med sin mamma Eva Lundqvist Wennerström, som var en framgångsrik tennisspelare på 60- och 70-talet. Foto: Anders Sjöstrand

Efter att hört sig för till ett flertal bolag fick Nina 2005 chansen hos Octagon, största konkurrenten till IMG, som bland annat företräder Michael Phelps, Simone Biles, Stephen Curry, Elena Delle Donne, Jimmie Johnson och Vladimir Tarasenko.

Hon flyttade till USA och skrev på ett avtal men inledningen blev inte vad hon tänkt sig.

– Det fanns inte en tjej i branschen, det var första chocken. Jag var 25 år och trodde inte det skulle gå, hur ska jag komma in i det här? Hur ska jag bli ett namn?

Efter ett par månader fick hon under en turnering i Schweiz kontakt med mamman till en relativt okänd serbisk tennisspelare vid namn Jelena Jankovic.

Nina Wennerström lockade över Jankovic från IMG och hoppades kunna visa upp resultat.

– Jag fick en mardrömsstart. Jag hade en klient, och hon vann inte en enda match och det är bara resultat som räknas i USA, jag trodde jag skulle få kicken.

Inför en turnering i Rom ringde Jankovic till Nina och berättade att hon funderade på att börja plugga.

– Men hon vinner första matchen i Rom och ett år senare återvänder vi tillsammans till samma turnering i Rom och då är hon världsetta. När min första spelare blev världsetta trodde amerikanerna att jag var ett geni, sanningen var att hon var någon boll från att sluta.

Jankovics framgångar öppnade dörren på vid gavel.

– Helt plötsligt var jag ett namn, det var tillfälligheter måste jag säga.

Ingångslönen var låg men i och med framgångarna blev Nina befordrad och fick en större del av kakan.

– Det var då det började gå bra. Jag jobbade stenhårt och överlevererade, jag visste att jag hittat mitt drömjobb.

Efter åtta framgångsrika år flyttade Nina hem till Sverige igen. Hon födde sonen Marlon 2012 och insåg att det inte var så lätt att kombinera mammarollen med att åka runt i världen.

– Jag funderade på att starta eget men min jurist avrådde mig då jag hade en konkurrensklausul som var helt orimlig. Men jag kände mig låst så en dag sade jag upp mig, tappade alla klienter och hade plötsligt inte en krona i intäkt.

Hon var borta från branschen under ett år men arbetade hela tiden med en affärsplan för att starta eget.

– I början hade jag tänkt gå ihop med någon men det fanns ingen som jag delade värderingar med.

Nina Wennerström vid kajkanten i Hammarby sjöstad där hennes kontor ligger. Foto: Ali Lorestani

I oktober 2014 startade hon Wesport.

– We för att vi är ett team, jag ville bilda en organisation, inte Nina Wennerström AB. Ingen agent klarar allt själv. De stora spelarna behöver ett helt team med olika kompetenser och expertis. Jag ville bygga något där jag kunde gå hem till barnen och inte resa lika mycket som tidigare, de som jobbar här är unga och kan åka hur mycket som helst på VM och turneringar.

Planen var att börja med tennis, sedan ishockey och därefter fotboll. Den planen följer hon.

– Tennis var tufft för vi har inte så många internationella spelare i Sverige. Det fanns ett behov av ett nytänk och vi tog marknadsandelar och av det kapitalet gick vi därefter in i hockeyn. Vi hade ett gäng spelare med som vann U18 VM i Örnsköldsvik i våras. Det var vår första kull som vi rekryterat och kul att få se dem vinna på hemmaplan.

Wesport är partner med nordamerikanska The Sports Cooperation som är en av de tyngsta agenturerna i NHL och representerar spelare såsom Carey Price och Ryan Getzlaf.

– Jag träffade deras grundare Gerry Johannson på ett möte i Miami för ett par år sedan och sedan dess har vi utvecklat våra verksamheter tillsammans.

För att komma in på fotbollen inledde Wesport i våras ett samarbete med Global Soccer Managment som drivs av Patrick Mörk, Carl Fhager och Stefan Selakovic.

– Fotboll är världens största sport. Det är klart att den marknaden är intressant. Jag analyserade marknaden två år innan vi gick in i den. Att hitta rätt samarbetspartner var avgörande.

Frågan är hur man närmar sig en spelare.

– Det är svårt när man börjar. Det är tufft när du inte har något att visa upp. Det är enklare när man skapat förtroende och spelarna börjat snacka med varandra, då är det ett relativt enkelt jobb. Man kanske känner spelaren eller någon i dess omgivning och väntar på rätt tajmning. Det är mycket fingertoppskänsla men i grund och botten är förtroende det bästa, vad andra säger om oss.

Då och då dyker svarta rubriker som berättar om en marknad där agenter agerat högst tvivelaktigt.

– Vi är sportagenter, det är många som tycker att det låter mystiskt att vara agent men min vision är att det ska vändas till något positivt. Jag är inte rädd för att bli synad. Vi står för professionalism och transparens, alla ska veta vad de betalar och vi jobbar med annat än bara klubbavtalen. Vi jobbar även med ambassadörskap, sponsorskap och att bygga varumärken.

I dag är Nina Wennerström en av få kvinnor som arbetar som agent. På kontoret i Hammarby sjöstad har hon i dagsläget två kvinnliga medarbetare.

– Min ambition är att fler tjejer ska få ta del av den här världen. Det här yrket kräver att man är duktig på affärer, ekonomi, juridik, försäljning, förhandlingar, marknadsföring, ledarskap, relationer och förtroende, det finns inget fysiskt hinder eller annat som krävs som säger att tjejer inte skulle passa in. Jag tycker det är synd att det skrivs så mycket negativt om branschen då jag tror det skrämmer många kvinnor att ge sig in i den, jag har världens bästa jobb.

En av kvinnorna, som pratar kinesiska, ska dammsuga den kinesiska marknaden.

– Hon ska fokusera på vem som blir nästa kinesiska stjärna.

Förutom agenter har Wesport scouter i fotboll, hockey och tennis.

– Målet är att aldrig missa nästa stjärna.

Nina Wennerström såg den danske tennisspelaren Holger Rune som 13-åring i Kungliga tennishallen.

I dag är Rune 16 år och rankad etta i världen bland juniorer upp till 18 år.

– Vi hittade honom tidigt, hjälper honom både sportsligt och kommersiellt, och framtiden ser ljus ut. Jesper Wallstedt, hockeymålvakt i Luleå, är en av de allra största talangerna inom svensk hockey, det gäller att hela tiden bygga underifrån och inte missa de stora talangerna.

Nina Wennerström i Franska öppna mästerskapen i Paris 2011. Då var hon spelaragent för bland andra världsstjärnan Robin Söderling. Foto: Anders Sjöstrand

På frågan om hon överger en klient som inte lyckas som man hoppats på kommer svaret snabbt.

– Det gör man inte. När vi träffar en spelare säger vi som det är att vi vill vara med dig nu och resten av din karriär och börja tänk på livet efter idrotten. Det är när du är aktiv som du kan så frön och börja bygga karriären efter idrotten. Vi kanske kan hjälpa till med en ny bana, vi har bra kontakter inom näringslivet.

Det finns spelare som Nina ser som riktiga föredömen.

– Roger Federer har betytt så mycket för tennisen och för de som kommer upp. Se på kanadensaren Felix Auger-Aliassime, han vet hur man pratar med publiken, fansen och sponsorer. Federer har satt en så otroligt hög nivå och han har hjälpt till att få tennisen till en mer jämlik sport.

John McEnroe, som inte drog sig för att skrika på domaren och slå sönder sina racketar under sin storhetstid på 1980-talet, är en helt annan typ.

– Titta på Nick Kyrgios, han kör sitt race, precis som McEnroe. Du älskar eller hatar honom, det är ingen som bara säger att han är okej.

Nina tror att det skulle vara mer behagligt att representera Federer.

– Jag känner Federers agent ganska bra, jag tror att han har ganska trevligt på jobbet.

– Det är kul att se Björn Borg och John McEnroe i Laver Cup. Det tycker jag är sport på en härlig nivå. Sport ska vara show, där har vi mycket att lära av USA.

Björn Borgs son Leo är en av hennes unga klienter. 16-åringen är tillbaka i spel efter en skada på tummen och Nina tar fram mobilen och lyser upp när hon tittar på en app.

– Han vann mot en väldigt duktig kille i en turnering på Cypern. Leo gör en fantastiskt spännande resa.

Björn Borg håller låg profil men när det gäller utrustningen så är han med på noterna.

– Senor och racketar det kan han väldigt mycket om, det brinner han för. Annars låter Björn Leo utvecklas i sin egen takt och ha sin egen image. Både Björn och Patricia är fantastiska att ha att göra med.

Nina är kritisk till företag som vill synas på mer på sociala medier än i sociala sammanhang.

– Om man vill ha ungdomar som mår bra och inte bara fokuserar på mobilen så måste man stötta idrottskulturen och inte bara kortsiktigt titta på hur många som tryggt på like på Instagram. Jag tycker att det finns så många förebilder, idrottare som gått igenom motgångar och jobbat hårt för att lyckas. De har visat att det inte finns genvägar till framgång och att utseende, kändisskap och namn inte avgör vem som lyckas. Du lyfter inga pokaler för att du anses snygg, cool och har många följare på sociala medier – du lyfter dem för att du är den som presterat allra bäst.

Om två år vill Wesport ge sig in i golfen.

– Tennis och golf är lika i sina affärsmodeller och samma med ishockeyn och fotbollen. Vi har sagt att vi ska ha max tio idrottare i andra sporter.

Hon gillar att röra sig i vimlet av stjärnor men vill inte umgås för mycket med dem.

– De anlitar inte oss för att få en bästa kompis eller någon att gå ut och dricka öl med. De vill ha resultat och ser på det affärsmässiga. Är det någon som hänger för mycket med sina klienter är det ett tecken på att han eller hon borde jobba mer.

Men det finns en idrottsman hon umgås dagligen med.

Nina är förlovad med Djurgårdens hockeystjärna Dick Axelsson och var med och förhandlade fram kontraktet som gör att Axelsson är tillbaka i Djurgårdens tröja.

Att det dröjde innan Axelsson, som var med och spelade SM-final med Djurgården i våras, skrev på berodde inte på dödläge vid förhandlingsbordet.

– Det handlade inte om pengarna utan att Dick ville vara hemma med Winston som fyllde ett år i somras. Dick har varit pappaledig sedan förra säsongen var klar, det var hans eget förslag och det var jättebra för mig som egen företagare. Han är en fantastisk pappa men det är lite rörigt när jag kommer hem, det är nog inte hans starkaste sida men jag får skilja på hur han är som pappa och hur ordningsam han är i hemmet.

