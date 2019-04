Kvinnor släpps in på mytomspunna golfbanan Augusta

Det är få förunnat att spela golf på Augusta National. Förutom medlemmarna och deltagarna i US Masters är det få som fått chansen.

På den privata, exklusiva golfbanan har US Masters spelats sedan 1934. Under årtionden förbjöd den konservativa klubben kvinnliga medlemmar vilket man naturligtvis fått hård kritik för. Den första kvinnan valdes in så sent som 2012, men nu blåser nya vindar i den amerikanska södern.

När nu en damtävling för första gången äntligen ska spelas på klassisk golfmark är Sverige väl representerat.

Av 72 spelare från 25 nationer är sju svenskor kvalificerade, men bara sex kommer till start i Augusta National Women’s Amateurs.

Frida Kinhult, Skaftö GK, tackade nej och spelar i stället ANA Inspiration i Kalifornien som är årets första major och som olyckligt kolliderar med damernas debut på Augusta National.

Sverige är efter USA näst största nation i tävlingen.

– Om man bortser från myterna om tävlingen och banan är det rent idrottsligt jättestort. Det är överlägset det bästa amatörstartfältet någonsin, säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand som finns på plats för att följa det historiska ögonblicket.

Men det är bara finalvarvet med de 30 bästa spelarna som kommer att avgöras på Augusta National på lördag. De inledande 36 hålen (onsdag och torsdag) spelas på den intilliggande banan Champions Retreat Golf Club.

Men även de som missar kvalgränsen kommer att få spela ett träningsvarv på Augusta National på fredag.

Beatrice Wallin från Hills GK är exalterad och förväntansfull inför besöket.

– Det känns häftigt att vara här och spela en bra tävling. Känns coolt att vara en av de första som får chansen, säger hon till DN.

19-åringen säger sig inte ha någon speciellt relation till Augusta National.

– Jag är dålig på att kolla på golf på tv. Och har inte följt US Masters. Hål nummer 16 (korthål över vatten) är det enda jag känner till. Annars är det helt blankt, säger hon.

Maja Stark från Abbekås ser fram mot att spela banan och att man nu försöker göra golfen mer jämlik.

– Det är synd att det tagit så lång tid. Men samtidigt tycker jag att det ska bli kul. Jag tänker inte ha några förväntningar, men förhoppningen är ju alltid att vinna. Man får vara beredd på allting, säger hon.