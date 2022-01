Kyrgios showade för publiken: ”Ni tappade kontrollen – en djurpark”

På grund av en knäskada var det fyra månader sedan Nick Kyrgios senast spelade en tävlingsmatch och förberedelserna inför Australian Open blev knappast bättre när han så sent som den 10 januari testade positivt för covid-19.

Men med knapp marginal hann den australiske tennisspelaren bli spelklar för årets första grand slam efter en vecka i karantän och var uppenbart spelsugen när han tog sig an britten Liam Broady på John Cain Arena i Melbourne inför en uppjagad hemmapublik.

Det blev seger i tre raka set, 6–4, 6–4, 6–3.

– När jag testade positivt var det inte jättebra nyheter, en vecka före Australian Open. Den senaste veckan i isolering har varit tuff. Men min flickvän var med mig, jag hade tur som hade tillgång till en tennisbana och fick serva lite – och i dag servade jag jävligt bra, säger Kyrgios till publikens förtjusning i sin segerintervju i Eurosport.

– Jag var orolig över att jag inte skulle vara fysiskt redo att spela. Men jag tog det dag för dag, försökte vara positiv och det gjorde att press försvann. Jag är glad att jag fick vara här i årets första match. Det är min favoritbana i hela världen.

Som ung betraktades Kyrgios som en av världens främsta talanger, men karriären har kantats av kontroversiella utspel, utbrott och diverse skandaler på tennisbanan. Som bäst har han varit rankad 13:e i världen, men på senare tid rasat till plats 115.

Mot Liam Broady visade han sig däremot från sin bästa sida, och fick i gång hemmapubliken rejält.

Nick Kyrgios firade som Cristiano Ronaldo efter segern mot Liam Broady i Australian Open. Foto: James Gourley/TT

Det som kan ha uppfattats som buande från läktarna var i själva verket upprepningar av fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldos bevingade ord ”siu” som portugisen ropar när han gör sin hoppande och bredbenta målgest med armarna utåt.

”Det räcker med en gång per set”, hördes Kyrgios säga med glimten i ögat under matchen då han blev påtagligt störd av ljudet under ett game. Två raka serveess senare – och dessutom med ett par slag mellan benen under matchens gång (se klipp nedan) – fick han dock bara i gång supportrarna ännu mer.

– Jag vet inte vad jag har gjort med den här publiken, men ni var som en djurpark. Ni tappade kontrollen, säger Kyrgios – uppenbart nöjd med att vara tillbaka på tennisbanan.

– Jag är jätteglad över att vara här igen. Vi har alla haft ett par tuffa år. Jag hade verkligen roligt med er.

I nästkommande omgång väntar en av favoriterna till att ta hem Australian Open, nämligen regerande US Open-vinnaren Daniil Medvedev från Ryssland.

https://twitter.com/atptour/status/1483374157081767936?s=20

