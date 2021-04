Lagen som rasade när publiken saknades: ”Ingen energi”

– Med det sagt ska man naturligtvis tillägga att det inte är den enda förklaringen till att de här lagen hamnar där de gör i tabellen. Under en säsong är det så mycket som händer runt ett lag som påverkar resultaten. Men saknaden av publiken en av förklaringarna, fortsätter den tidigare landslagsmålvakten Rönnqvist.

Förra säsongen toppade Frölunda SHL:s publikliga, med ett snitt på drygt 10.500 på sina hemmamatcher, följt av Djurgården, Färjestad och HV71.

Sportsligt slutade tre av lagen den säsongen bland de sex bästa, och var direktkvalificerade för kvartsfinal om SM-slutspelet inte hade ställts in på grund av coronapandemin. Frölunda, som slutade sjua, var enda laget som hade behövt ta vägen via åttondelsfinal.

Det har blivit 26 matcher inför tomma läktare i Scandinavium för Frölundas spelare. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Den här säsongen går inget av de fyra starka publiklagen direkt till kvartsfinal. Frölunda, Färjestad och Djurgården slutade mellan plats sju och tio och måste spela åttondelsfinal.

För HV71 väntar något betydligt värre. Säsongens största negativa överraskning slutade sist i tabellen, och måste kvala för att behålla platsen i SHL kommande säsong.

– Boosten som de stora och högljudda klackarna ger till exempel i Jönköping eller på Hovet gör att de flesta spelare blir några procent bättre, säger den tidigare spelaren och tränaren Johan Tornberg som i likhet med Petter Rönnqvist nu är expertkommentator i CMore.

– Klackarna gör dessutom inte bara sina egna spelare några procent bättre utan de gör också motståndarna några procent sämre.

Scenariot den här säsongen har varit detsamma för alla SHL-lag. Läktarna har gapat tomma i samtliga arenor så när som på en handfull åskådare, och några restauranggäster.

Men för topplag som Växjö har det inte påverkat deras poängskörd på hemmais negativt – snarare tvärtom. Seriesegrarna Växjö tog 63 poäng hemma jämfört med 44 förra säsongen.

Negativt har det däremot påverkat de fyra största publiklagen. Djurgården tog den här säsongen 38 poäng på Hovet jämfört med 61 förra säsongen, HV71 tog 32 jämfört med 47, Färjestad 41 jämfört med 57 och Frölunda 48 jämfört med 56.

– Jag är till exempel säker på att den rekordlånga förlustraden som Djurgården drog på sig hemma på Hovet (sju förluster i rad) den här säsongen påverkades av att det var tyst i hallen. Med publik tror jag att de hade brutit den negativa trenden tidigare, säger Petter Rönnqvist.

– Samtidigt ska man påpeka att publiken faktiskt ibland kan vara till nackdel för ett lag som har det tungt. För en publik som tystnar av besvikelse kan vara tuff att hantera för vissa spelare.

Per Ledin, som under sin karriär bland annat spelade i HV71, gav och fick energi av publiken. Foto: Daniel Malmberg/Bildbyrån

Den tidigare spelaren Per Ledin, med ett förflutet i bland annat HV71, Färjestad och Luleå, får något lyckligt i rösten när han pratar om hur det var att spela inför fullsatta arenor.

– Jag spelade hockey för att jag älskar sporten, och att få dela den kärleken med fansen tog det till ytterligare en nivå, säger Per Ledin.

– Vi är i underhållningsbranschen. Vi vill underhålla och bjuda på en upplevelse. Men om ingen är där blir det inte samma sak även om spelarna vet att många ser deras matcher på tv.

Per Ledin fortsätter med ett skratt:

– Det enda som har varit bra med tystnaden den här säsongen är att jag som gillar trashtalk har hört vad spelarna säger till varandra på isen.

Hur påverkades du själv som spelare av publiken?

– Oavsett om jag hade publiken med mig på hemmais, eller emot mig om vi spelade borta, gav den mig energi.

På lördagskvällen avslutades SHL:s grundserie.

Säsongen inleddes inför tomma läktare, men med ett hopp om att publik skulle släppas in under säsongen. Så blev aldrig fallet. Inte heller kommer det att bli någon publik under slutspelet.

Nu lever hoppet om att allt ska vara åtminstone nästan som vanligt nästa säsong, men Per Ledin höjer ett varningens finger för att den publiklösa säsongen kan få konsekvenser för publiksiffrorna i framtiden.

– Den digitala världen har tagit över allt mer, och vi människor tar ofta den enkla vägen. Nu har många upptäckt att det fungerar helt okej att se på matcherna hemma. Klubbarna måste nog vara beredda att jobba hårt för att få dem tillbaka, säger Per Ledin.

– För att lyckas tror jag det är viktigt att klubbarna försöker göra den totala upplevelsen på arenorna ännu bättre. Publiken måste känna att de får lite mer när de tar sig till arenan.

– Jag tror också att det är viktigt att klubbarna i ännu större utsträckning jobbar för att ha en lokal och regional förankring och bygger de lokala hjältarna en nivå till. Det är alltid mer lockande att ta sig till arenan om du har en koppling till en spelare.