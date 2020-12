Lagerquist om tuffa duellen mot Makejeva: ”Tjuvknep är inget jag avslöjar före matchen”

För fyra månader sedan lämnade Anna Lagerquist danska Nykøbing Falster för stjärnspäckade Rostov-Don i ryska ligan.

På måndagskvällen ställs hon mot fem av sina nya klubbkamrater.

– Nu har jag lärt känna dem och de känner mig, det är klart att det är lite speciellt och det ska bli kul.

I Rostov-Don är Anna Lagerquist och Ksenija Makejeva två av alternativen som mittsexor.

Nu ställs Lagerquist, som enligt officiell statstik är 173 centimeter lång och väger 60 kilo, mot Makejevas 186 centimeter och 80 kilo.

– Jag väger inte 60 kilo, jag väger 68 eller något sådant, säger Lagerquist med ett lätt skratt.

Om hon har lärt sig några tjuvknep som kan få stopp på den tunga ryskan vill hon inte tala om.

– Tjuvknep är inget jag avslöjar före matchen, ni får se. Hon är lång och har framför allt långa armar, det kan vara frustrerande ibland på träningarna. Hon är väldigt samspelt med niometersspelarna som kan lägga in bollen till henne. Det blir en uppgift som vi måste lösa men Ryssland har bra spelare på alla positioner.

”Hon är lång och har framför allt långa armar, det kan vara frustrerande ibland på träningarna”, säger Anna Lagerquist om lagkamraten Ksenija Makejeva (båda spelare har nummer 19 i landslaget). Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Henrik Signell, som lämnade som förbundskapten i början av året, har alltid varit imponerad över Lagerquists mod.

– Jag vet inte om jag är modig, men jag tänker kanske inte så mycket på risker och vad som kan hända, jag är så fokuserad på att göra jobbet och det som krävs, gärna mer än så för att gå vinnande ur en match.

Ett par veckor före EM skadade klubbkamraten och storstjärnan Anna Vjachireva ryggen i en match mot CSM Bukarest i Champions League.

– Det var väl ingen som trodde att det var så allvarligt efter matchen, det är otroligt tråkigt att hon tvingas avstå EM. Hon har verkligen en väldigt bra blick, det gäller att vara med hela tiden, hon är kreativ och påhittig och ser saker som kanske ingen annan ser. Ryssland har drabbats av en del skador, det är klart att de fortfarande har många bra spelare men hon är absolut en av de viktigaste kuggarna i det laget.

Lagerquist kan några ryska ord men inte tillräckligt för att förstå vad spelarna säger ute på plan.

– Det går långsamt men jag försöker att lära mig av dem i laget, alla är väldigt gulliga och hjälpsamma. Det är som ett stort äventyr att få komma till ett nytt land och spela i ett riktigt bra lag som plockar medaljer, det lockade.

Coronapandemin kombinerat med lite strul med visum gjorde att Lagerquist kunde ansluta till Rostov-Don först i augusti.

– Jag kom ungefär en och en halv månad senare än planerat.

Anna Lagerquist efter ett av sina två mål mot Spanien. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter några träningar klev Lagerquist direkt in i ryska cupens ”Final four”.

– Det blev kanske ingen mjukstart. Vi vann och jag fick spela en del, mest bakåt. Det är en väldigt hög nivå på träningarna och man utvecklas av att spela med många bra spelare i laget. Det är många som drar lasset och kan sätta varandra i bra lägen.

Inför EM avslutade Rostov-Don med att besegra CSM Bukarest på bortaplan och klubben är obesegrad i Champions League.

– Det var skönt att avsluta bra och ta de poängen. Jag har ännu inte förlorat någon match med laget.

Under senhösten kom Per Johansson in som ny tränare efter Ambros Martín, spanjoren som leder det ryska lag som Sverige ställs mot under måndagskvällen.

Med Johansson som coach har Rostov-Don spelat tio matcher och vunnit alla.

– Jag tycker att Per har gjort det väldigt bra under tiden han varit här, säger Lagerquist.

Under EM i Danmark rör sig spelarna i stort sett bara mellan handbollshallar och hotellet.

– Jag har plockat med mig några böcker extra och vi kan spela lite spel. Det är tråkigt att allt är så begränsat men samtidigt är det också det som krävs för att vi ska kunna spela ett mästerskap. Vi har förberett oss på att det är så här, det gäller att göra situationen så bra som möjligt.

Rostov-Don har satt upp som mål att vinna Champions League. Lagerquist vet inte vad som skulle vara finast att vinna av EM och Champions League.

– Man kan inte riktigt jämföra dem, det är två helt olika saker. Nu är fokus bara på EM.

Som bäst har hon varit med om att komma fyra i VM i Tyskland 2019.

Nu vill hon toppa det.

– Vi kommer göra allt vi kan för att få ett bra utgångsläge men nu är det en match i taget, säger Lagerquist.

Sveriges poängmöjligheter till mellanrundan 4 poäng: Sverige vinner mot Ryssland och Tjeckien besegrar Spanien. 3 poäng: Sverige besegrar Ryssland och Spanien tar poäng mot Tjeckien. Eller Sverige spelar oavgjort mot Ryssland och Tjeckien besegrar Spanien. 2 poäng: Sverige spelar oavgjort mot Ryssland och Spanien tar poäng mot Tjeckien. Eller Sverige förlorar mot Ryssland och Tjeckien vinner mot Spanien. 1 poäng: Sverige förlorar mot Ryssland och Spanien tar poäng av Tjeckien. Visa mer

