Fakta. Laget bakom laget

Här är den svenska staben bakom medaljsuccén i skidskytte-VM – på plats och hemma.

Sportchef

Anna Maria Uusitalo

Tränare

Johannes Lukas, huvudtränare

Mattias Nilsson, tränare och logistikansvarig

Johan Hagström, skyttetränare

Jean-Marc Chabloz, skyttetränare

Erika Oskarsson, U-lagstränare men hjälper A-landslaget vid behov

Jonas Johansson, U-lagstränare men hjälper A-landslaget vid behov

Resurspersoner

Lykke Tamm, läkare

Marcus Bystedt, fysioterapeut och styrkeansvarig

Ola Ravald, teknikutveckling

Stig Mattsson, nutrition (via SOK, Sveriges olympiska kommitté)

Linda Bakkman, nutrition (via SOK)

Göran Kenttä, idrottspsykologi (via Riksidrottsförbundet)

Vallateam

Kent Norell, vallachef

Johan Wåhlström, utvecklingsansvarig (via SOK)

Lorentz Söderhielm, skidslipning (via SOK)

David Larsson

Olle Olsson-Bad

Rasmus Pettersson

Gabriel Hallqvist

Oscar Persson

Källa: Svenska skidskytteförbundet.