Landslagets spion om Tjeckien: ”Då kan det bli lurigt”

Under förra sommarens fotbolls-EM var Tjeckien en av de positiva överraskningarna. Efter att ha slagit ut Nederländerna tog det stopp mot succélaget Danmark i ett mästerskap där anfallaren Patrik Schick vann skytteligan på fem mål tillsammans med Cristiano Ronaldo.

I torsdagens VM-playoff mot Sverige saknas dock spelaren som har öst in 20 mål i Bundesliga för sitt Bayer Leverkusen men inte gjort en match sedan februari på grund av en skada.

– Det måste vara ett rejält tapp för dem, säger Lasse Jacobsson som specialstuderat Tjeckien inför mötet på Friends arena.

Det är dock inte bara i anfallet som Tjeckien lider av bortfall. Faktum är att laget inte har en enda försvarsspelare tillgänglig som tog plats i startelvan i EM – men den svenska landslagsspionen aktar sig för att slå fast att laget är rejält försvagat.

– Tittar man på efter EM så har de spelat ungefär likadant. Här tror jag inte att det blir så stora förändringar. Deras centrala fält är precis lika bra som under EM, säger Jacobsson.

Han påminner om att hela mittfältet är intakt och att det trots Schicks frånvaro finns gott om tunga spelare i offensiven – flera en bit över 190 centimeter långa – som Sverige kommer att få se upp med i sitt eget straffområde.

– Det är ett rätt så rejält lag, storleksmässigt och fysiskt och de är duktiga på att komma in när det blir inläggssituationer.

Vinner Sverige mot Tjeckien väntar Polen i en avgörande match om en VM-plats på tisdag nästa vecka. Enligt Jacobsson finns det i Tjeckien en större ambition att fylla på framåt – vilket kan betyda att de blir mer sårbara bakåt.

– De är oerhört lojala till att löpa och dra isär motståndaren. Ibland blir man förvånad. Tittar man på Polen så kanske de hinner komma in med två, max tre, spelare medan tjeckerna kommer in med fyra-fem vid inläggssituationer. Med den tyngden de har när de kommer in så kan det bli lurigt, säger han och fortsätter:

– I många matcher i höst har de åkt på en hel del kontringar. De spelar med en balans med två mittbackar och ibland har de inte kvar någon balanserande mittfältare heller, så många lag har kommit tre mot två och ibland fyra mot två mot dem i omställningslägen.

Hur ser du på risken att underskatta Tjeckien med tanke på alla deras bortfall?

– Vi ska inte underskatta någon. Vi vet att man kan få problem med alla lag. Det här är en match du måste vinna. Du får inte underskatta de här. Centralt och anfallsmässigt är i stort sett alla med förutom Schick. Jag menar, så dåligt kan det inte bli bara för att han är borta.

Sverige–Tjeckien börjar klockan 20.45 på torsdagen och sänds på TV4 och C More.

