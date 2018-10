Landslagsstjärnan om tiden i Hammarby: ”Festade tre dagar i veckan”

I höst går Markus Kumpuoja in på sin fjärde säsong i Siriuströjan när elitserien drar i gång. Men åren i svensk bandy har präglats av en rad motgångar med både psykisk ohälsa och missbruk. För Bandypuls berättar Markus Kumpuoja att han mellan 2001 och 2007 förlorade tre nära vänner hemma i Finland.

– En drunknade en midsommarafton, en körde in i ett träd med skotern och en körde av vägen i jobbet. De stod vår familj jättenära, de var som bröder till oss, säger Markus Kumpuoja.

Markus Kumpuoja berättar att de tre första åren alltid var jobbiga mellan sommaren och december. Sedan kunde han åka hem till Finland över julen och spelet fungerade bättre därefter.

Han blev rädd för att svara i telefon när hans mamma ringde. Tankarna gick till att någon mer honom närstående nu hade dött. Men mamma ville bara veta att sonen mådde bra.

Vilket han ju inte gjorde.

Under tiden i Kungälv gick Markus Kumpuoja hos en terapeut. Prestationerna gick bättre och efter säsongen 2012/2013 värvades finländaren av Hammarby.

Han minns att han knappt kunde vänta på att skriva på kontraktet, han var så sugen på att spela för ”Bajen”.

Men i stället för karriärens nästa kliv blev tiden i Hammarby allt annat än lyckad. Markus Kumpuoja spenderade mycket tid på bänken och relationen med tränaren Magnus Brodén var frostig.

Men trots ett tränarbyte skulle finländaren aldrig få en fast plats i laget. Markus Kumpuoja berättar att han därefter tappade det fullständigt. Han festade hårt i månader och kunde emellanåt sjukskriva sig för att supa.

– Allt hade gått åt helvete. Jag festade tre dagar i veckan, slutade med frukost, sov svindåligt och gick ner fem kilo i muskler. Enda gången jag mådde bra var när jag festade. Det var livsfarligt och hade kunnat gå riktigt illa, säger Markus Kumpuoja.

Men plötsligt var det inte kul längre.

Vändningen kom efter en match hemma på Zinkensdamm när Markus Kumpuoja mötte upp sin bror Marko på en pizzeria. Markus hade inte spelat en minut i matchen och funderade på att sluta med bandyn, som alltid betytt så mycket i hans liv. Där påminde Marko om orden som Markus hade tatuerat in på vänsterarmen: Look up, get up and don't ever give up.

Markus Kumpuoja hittade tillbaka till träningen och disciplinen. Men någon plats i Hammarby lyckades 29-åringen aldrig ta. I stället gick flyttlasset till Uppsala och Sirius där stjärnan fick en nystart på karriären.

Hur mår du i dag?

– Bättre än någonsin – med tjejen, jobbet, bandyn, allt... Det är fint att snart vara 30 och få må så här. Jag har lärt mig en jäkla massa grejer, men det har varit en jävla resa hit.