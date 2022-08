Landslagsstjärnan: ”Vi har inget att förlora”

När Sverige under torsdagen springer in på Hovet framför tusentals svenska supportrar kommer man att göra det utan Ludvig Håkanson. De får också klara sig utan 35-årige Jonas Jerebko, som inte är välkommen sedan han skrev på för ryska klubben CSKA Moskva tidigare i våras.

Ludvig Håkanson har startat alla sex VM-kvalmatcher hittills och med snitt på 18.5 poäng och 8.5 assists per match under dessa är han just nu bäst i hela VM-kvalet i totala assists (51) och assists per match. Poäng som måste ersättas.

– Vi fick reda på det rätt så tidigt att det kunde vara så att han inte skulle kunna delta. Det är många poäng och det blir orimligt att lasta det på en person. Alla spelare kommer behöva skjuta i ett eller två skott till var, säger förbundskaptenen Mikko Riipinen.

– Alla spelare är viktiga på sitt sätt och Ludde har varit med i landslaget hur länge som helst med sitt ledarskap och poänggörande. Nu är han inte här och då är det dags för andra spelare att höja sig och visa upp sig, säger landslags- och klubbkamraten i spanska Bilbao, Denzel Andersson.

Riipinen belyser också Håkansons ledaregenskaper både på och utanför planen. Hans attityd till landslaget smittar av sig på resten av gruppen.

– Han är väldigt proffsig och hans största bit i omklädningsrummet är hur mycket han vill vara här och hur mycket han offrar för att vara det. Han går alltid i bräschen för att visa att landslaget är så pass viktigt, säger Riipinen.

Det tyska landslaget kryllar av högprofilerade spelare. Men max två NBA-spelare kommer att ställas på banan på Hovet. Den enda garanterade spelaren är Orlandos Franz Wagner. Den största stjärnan, Dennis Schröder, som senast spelade för Houston i NBA, är ännu oklar om han kommer att spela på grund av en tidigare skada.

De kommer också ställa upp med en hel del Euroleague-spelare, Europas största basketturnering.

– Det är ju skillnad. Det märkte vi när vi mötte Slovenien också. Men i den matchen (förlust 81–84) visade vi att vi är ”där”. Vi kan absolut tävla mot dem, säger Andersson.

TT: Lägger du över pressen på Tyskland?

– Vi har egentligen inget att förlora. Allt kan hända på en match, säger Andersson.

Sverige går in i matchen som kraftig underdog. Något som Riipinen är fullt medveten om, men den rollen är någonting som han tycker passar det svenska laget.

– Jag tror att alla spelare vill vara i en miljö med press och förväntningar för det betyder att man åstadkommit något. Med det sagt måste vi också vara realistiska, vi måste spela avslappnat och komma ut med ett leende på läpparna, säger förbundskaptenen.