Länsstyrelsen sätter stopp för Tough Viking

I samband med pandemin gjordes Tough Viking om från ett krävande hinderbanelopp till ett stort utomhusgym.

Trots att arrangören har både polistillstånd och markägarens godkännande stoppar nu Länsstyrelsen Tough Viking.

I veckan fick grundaren David Klint både ett mejl och ett muntligt besked från Länsstyrelsen där man anser att Tough Viking är en tillställning.

Länsstyrelsen lutar sig mot pandemilagen som stoppar större sammankomster än åtta personer.

– Vi tvingas stänga eller bara vara åtta personer. Det jag är mest upprörd över är att vi får tillstånd av polisen och markägaren och sedan kommer en tjänsteman på Länsstyrelsen i sista stund och kör över dem, säger David Klint.

Enligt David Klint skulle arrangören minimera antalet personer som var ute i gymmet samtidigt. Bild från tävlingen 2015. Foto: Anders Wiklund/TT

Utomhusgymmet på Norra Djurgården skulle vara på plats från måndag till och med lördag 8 maj.

Elisabeth Larsson, jurist på Länsstyrelsen, anser att Tough Viking inte är ett gym utan en offentlig tillställning.

– Man kan ha ett tillstånd för gym men att ha en koncentration under en dag och ha det under tävlingsliknande former då hamnar man i ett annat regelverk, det handlar om ordningslagen och offentlig tillställning, säger Elisabeth Larsson.

I sitt svar till Länsstyrelsen skriver Tough Viking att ”flest personer skulle kommit på lördagen den 8 maj eftersom de flesta är lediga på lördagar och det är den lördagen Tough Viking historiskt brukar vara. Cirka 3.500 personer räknade vi med. Ha i beaktande att vi har en hel dag samt tre miljoner kvadratmeter att sprida ut dem på”.

– Om en arrangör av ett gym eller sportanläggning vill göra en tävling eller liknande som en viss dag lockar mycket folk så är det ju en offentlig tillställning, säger Elisabeth Larsson.

David Klint håller inte med.

– Deltagarna betalar för träning och har fått en starttid så de vet när de ska vara där. På det sättet kan vi garantera att för många inte är i gymmet samtidigt. Från den starttiden släpps de ut i gymmet löpande för att minimera antal personer som är ute samtidigt.

Tough Vikings grundare anser att Länsstyrelsens beslut går emot idrottsministerns syn på pandemilagen. Foto: Anders Wiklund/TT

Eftersom Länsstyrelsen nyligen stoppade Tough Viking från att arrangeras på Bananpiren i Göteborg valde David Klint att inte sätta upp gymmet på Norra Djurgården redan innan det definitiva beskedet.

– Det är ett utomhusgym, inget arrangemang. Det jag tycker känns hemskt är att en tjänsteman på Länsstyrelsen på eget bevåg kan säga att vi är något som vi inte är fast polisen gett oss tillstånd.

David Klint säger att Tough Viking kommer fortsätta verka för att ge människor chansen till en bättre hälsa.

– Det är lite konstigt när Amanda Lind som är idrottsminister sagt att pandemilagen gör att man inte i onödan ska stänga ned verksamheter som är smittsäkra och så är det precis det Länsstyrelsen gör.