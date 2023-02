Legendaren pensioneras: ”Varit en stolthet för oss alla”

– Han har varit en stolthet för oss alla, och något som vi har pratat om och samlats kring, fortsätter H&M-arvingen Söderström.

– Tillsammans har vi också kunnat dela nervositeten under de stora tävlingarna, för han har hållit oss alla på tårna på ett underbart sätt.

Orden kommer snabbt när Charlotte Söderström ska berätta om åren med den lilla hästen som blev bäst i världen.

– Jag kommer för alltid vara tacksam för allt jag har fått uppleva tack vare ”Allan” och Peder.

Charlotte Söderström kramar om Peder Fredricson efter lagguldet i VM förra sommaren. I guldlaget hade Söderström två hästar, Fredricsons All In och Malin Baryard Johnssons Indiana. Foto: Pontus Lundahl/TT

Peder Fredricsons och All Ins resa tillsammans är kantad av mästerskapsmedaljer. Tillsammans har de vunnit EM-guld individuellt, OS-guld och VM-guld i lag, tagit två individuella OS-silver och lagsilver i EM.

Men nu är karriären över för den 17-årige valacken. Den gångna helgens tävlingar i Borås blev All Ins sista framträdande.

– Vi har hela tiden sagt att det är All In som själv får avgöra när han ska gå i pension, och efter tävlingarna i Borås pratade Peder och jag ihop oss, säger hästens ägare H&M-arvingen Charlotte Söderström.

– Han kändes egentligen jättebra i Borås, och han är sund och frisk, men någonstans kände jag att det var dags att pensionera honom, säger Peder Fredricson.

Vad skulle du säga att All In har betytt för dig?

– Jag skulle kunna jämföra det med känslan när man spelar ett dataspel och når en viss nivå som gör att man får superkrafter, säger Peder Fredricson.

Peder Fredricson meddelade på torsdagen att guldhästen All In går i pension. Foto: Pi Frisk

För drygt tio år sedan var Peder Fredricson – på uppdrag av Charlotte Söderström – på jakt efter en riktigt bra häst.

Han provred hästar över stora delar av Europa, men det var först när han mötte All In som kärlek uppstod.

– Redan efter ett språng kände jag att det här är något extra, säger Peder Fredricson.

Så han ringde till Charlotte Söderström som snabbt fick resa till Belgien för att möta hästen som hade fångat Peder Fredricsons hjärta.

– Det där första mötet glömmer jag aldrig, säger Charlotte Söderström och skrattar.

Det var nämligen ingen ståtlig häst hon mötte.

– Peder hade visserligen förvarnat mig om att han var liten, men när jag kom dit hade de ställt honom intill en normalstor häst och då såg han fruktansvärt liten ut, minns Charlotte Söderström.

– När han började hoppa var dock alla tveksamheter som borta.

Några dagar senare var hästen på väg till Sverige. Det blev starten på en lång och framgångsrik karriär.

Förra sommarens VM i Herning blev Peder Fredricson och All Ins sista mästerskap tillsammans. Foto: Pi Frisk

När Peder Fredricson började rida All In var han visserligen en talangfull häst, men det är Peder som har utbildat honom till en stjärna. Valacken har inte alltid varit enkel att rida, men med varsam hand och stort tålamod såg Peder Fredricson till att valacken fick ut all sin potential.

Första stora framgången kom i OS i Rio 2016 när ekipaget red hem en silvermedalj. Året efter vann det EM-guld hemma i Göteborg.

– Men starkaste minnet av alla är egentligen själva resan som man gör tillsammans med hästen, säger Peder Fredricson.

All In kom inte bara att förändra ryttaren Peder Fredricsons och hästägaren Charlotte Söderströms liv. Han kom också att förändra svensk hoppsport.

Fredricsons och All Ins framgångar blev starten på det uppsving som sporten har upplevt, och som resulterat i såväl OS- som VM-guld i lag.

– Alla sporter behöver en fixstjärna, och det fick hopningen tack vare All In. Jag tror att han bidrog till att lyfta intresset för sporten även utanför de redan hästintresserade, säger Charlotte Söderström.

Samarbetet mellan Peder Fredricson och Charlotte Söderström fortsätter även efter All Ins pensionering. Foto: Pontus Lundahl/TT

När All In nu går i pension får Peder Fredricson fortsätta karriären med stallets andra hästar. Redan nu har han både ett antal framgångsrika äldre hästar i stallet samt nya lovande.

Men det betyder inte att han sitter stilla. Det kan komma in ytterligare nya hästar den kommande tiden.

– Jakten på nya hästar är konstant, säger Charlotte Söderström med ett skratt.

– Men jag tror inte att man ska försöka leta efter en efterträdare till just ”Allan” (All in). För det tror jag är en omöjlighet, för han är unik, fortsätter Söderström som också bland annat äger Malin Baryard Johnssons mästerskapshäst Indiana.

