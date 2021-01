Leicester tog viktig bortaseger mot Newcastle

Efter en sömnig första halvlek på St James' Park trampade bortalaget i gång rejält i andra halvlek. Jamie Vardy och James Maddison, som var tillbaka efter några matchers frånvaro, blev segerorganisatörer.

Tio minuter in i andra halvlek drev Vardy in bollen i offensivt straffområde och spelade bakåt till Maddison, som rakade in 1–0.

Efter målet kopplade Leicester ett hårt grepp om spelet, och efter 72 minuter dubblade Youri Tielemans ledningen på ett fint direktskott. 2–0-målet gav dock Newcastle tändvätska, och laget kom in i matchen.

Man kom dock inte närmare än ett reduceringsmål. Andy Carroll, som inte hade gjort ett Premier League-mål sedan säsongen 2017–2018, drog in en volley efter en hörna.

Leicesters 2–1-seger innebär att laget går upp på tredje plats i tabellen.