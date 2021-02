Leksand avgjorde i förlängningen i Växjö

Leksand, på väg mot klubbens bästa SHL-säsong på länge, startade bortamatchen i Småland med bestämdhet. Dalalaget öste på framåt och närmast pepprade Växjös målvakt Viktor Fasth med skott. Utdelningen kom dock först på Leksands 16:e och sista skott under den inledande perioden. Lagkaptenen Patrik Zackrisson blev förste, men inte siste, spelare att hitta rätt denna afton.

– Läckert pass av Lang (Oskar), det var bara att stöta in den, sade målskytten Zackrisson i en pausintervju i C More.

Kort efter den första pausen replikerade Växjö. Hemmalagets vassa powerplayuppställning fick sin första möjlighet i matchen och det resulterade i att Emil Pettersson sköt ett hårt slagskott i mål.

Drygt två minuter senare provade poängkungen Pettersson med ett dragskott. Även det med lyckat resultat och plötsligt var Växjö i ledningen.

Efter Petterssons dubbla uppvisning i prickskytte kontrade Leksand tillbaka. Laget erövrade puck i offensiv zon och Jon Knuts kunde fira sin 30-årsdag med att prickskjuta in 2–2.

– Det var bara att klippa till. Bra passning, skönt mål, sade Knuts till C More.

Lika pricksäker var lagkamraten Patrik Norén när hans läge dök upp, men en Leksandsspelare i offensiv målgård gjorde att Noréns fullträff aldrig kom med i målprotokollet.

Lika på två och spänningen var hög när den tredje perioden drog i gång. Leksand var det spelmässigt starkare laget matchen igenom och sköt totalt 43 skott mot Fasth i hemmakassen. Men den tredje perioden blev mållös. Båda lagen lämnade isen med poäng. I förlängningen såg Carter Ashton till att Leksand kunde resa hem till Dalarna med två av dem.

– Överlag ganska blekt, sade besvikne Växjötränaren Sam Hallam till C More om sitt lags insats.

