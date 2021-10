Leksand utklassade blekt Brynäs

Efter fem raka förluster är Brynäs på väg mot en ny mardrömssäsong i SHL.

I matchen mot Leksand spelade laget stundtals riktigt bra, men vad gör det när bjudningarna och oflytet präglade laget.

Brynäs lagkapten, Anton Rödin, signalerade också ett lugn till fansen när han i C More analyserade lagets situation just ju:

– Klart vi hade det tufft förra säsongen. Vi försökte göra ett omtag här med en ny tränare (Mikko Manner) med nya idéer. Det är kul att komma till hallen. Men vi måste spela in pucken, någonstans måste vi över den lilla kullen, om man säger så.

Anton Rödin fortsatte:

– Vi behöver bara slipa bort de små, små sakerna som gör att de får enkla mål. Utöver det tycker jag det är bra.

Matchen var totalt ologisk under de två första perioderna.

Leksand dominerade den första perioden och genom snabba omställningar skapade laget långa anfall i offensiv zon och flera chanser. Men dalalaget ledde bara med 2–1 i första pausvilan.

I andra perioden var Brynäs klart bäst och tog helt över matchen. Anton Rödin hade bland annat två riktigt farliga chanser som tvingade Leksandstränaren Björn Hellkvist att ta timeout i början av perioden för att få ordning på lagets slarv i mittzon.

Även var det Leksand som vann andra perioden med 3–0 efter två slarv och bjudningar från Brynäs.

Leksandstränaren Björn Hellkvist uttryckte i C More sitt missnöje med flera delar av lagets spel. Sedan fortsatte han:

– Så står man och är vansinnig och sedan gör vi mål i bytet efteråt. Ibland blir man inte klok på detta.

Den tredje perioden spelade Leksand av matchen på ett säkert sätt. Tre nya poäng var ett faktum inför den galet jublande hemmapubliken.