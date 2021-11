Leksands förlustsvit växer: ”Det är surt”

– Det är surt, vi kan inte släppa tidiga mål som vi gör i dag. Vi kan inte hålla på att jaga i varje match. Vi måste jobba oss tillbaka från det här, säger lagkaptenen Patrik Zackrisson till C More.

Ett skadeskjutet Leksand hoppades kunna vända trenden i toppmötet med Skellefteå inför ett utsålt Tegera arena, 7 650 åskådare.

Hemmafansen fick ett lyckobesked precis före nedsläpp då Leksand meddelade att succéförvärvet Max Veronneau förlängt sitt kontrakt med ytterligare en säsong.

Han är nu knuten till Leksand till och med säsongen 2023-24.

Veronneau firade med att skjuta sitt tolfte mål för säsongen i numerärt överläge i slutet av första perioden fram till 1–1.

– Det känns härligt, fansen är fantastiska och klubben fenomenal. Det är kul att spela här, säger den 25-årige kanadensaren till C More.

Men målet hjälpte inte Leksand som för första gången sedan våren 2019 förlorat fyra raka grundseriematcher i SHL. Det var innan succétränaren Björn Hellkvist kom till klubben.

Lägg därtill förlusten mot Klagenfurt tidigare i veckan i CHL-slutspelet och Dalalagets form är kolsvart. Laget behåller dock fjärdeplatsen i tabellen.

Den långa skadelistan – åtta spelare inför – fylldes dessutom på när backen Jonas Ahnelöv fick kliva av i tredje perioden.

Skellefteå gjorde ett tidigt ledningsmål genom Melker Karlsson och segermålet kom tidigt i den andra perioden.

I samma numerära överläge som laget släppte in mål gjorde Västerbottenslaget också mål framåt.

Succéforwarden Linus Karlsson prickade in 2–1 efter 51 sekunder av andra perioden.

– ”Huggen” (Rickard Hugg) står mitt framför målvakten, så det var bara att pricka in sig. Det är ett vapen jag vill använda, jag får skjuta lite mer, det verkar gå bra just nu, säger Karlsson, som gjorde sitt åttonde mål, till C More.

Skellefteå, trea i serien, tog andra raka segern och dessutom mot toppkonkurrenter efter vinsten mot Växjö i torsdags.