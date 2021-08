Liberons uppdrag – ta emot servar som kommer i 100 kilometer i timmen

Det är när serven far över nätet i närmare 100 kilometer i timmen som Sofie Sjöberg ska göra sitt jobb.

– Jag försöker att ta så stor yta som möjligt för att avlasta mina kamrater. Man måste ha lite tur också. Man kan aldrig slappna av, bollen kan komma var som helst på plan, konstaterar Sofie Sjöberg.

Rollen som libero är speciell.

– Min roll är att se till att de andra lagen inte gör poäng. Det gäller att läsa spelet och hitta motståndarnas favoritvinklar.

Hon får sätta bollen över nät men inte själv vara över nätkanten och tycker inte att det är otacksamt att vara något av en städgumma.

– Jag brukar säga att gör jag mitt jobb rätt så märks jag inte. Det är Isabelle Haak och de andra tjejerna som gör våra poäng, men jag tycker inte alls att det är orättvist. Jag trivs på bakplan.

– Är det bollar som är tveksamma så är det jag som ska ta dem.

Som coach får Ettore Guidetti göra sex byten per set utan att räkna in liberon, hon får åka in och ut ur laget hur många gånger som helst.

I tisdagens EM-kvartsfinal mot Nederländerna kommer Sofie att spela i en gul tröja, lagkamraterna i vitt.

– Tröjan är till för att domaren ska veta vem som är libero.

Hon inledde karriären som passare, men när hon flyttade till Örebro var den platsen upptagen och Sofie skolades om till libero.

– Jag fick prova något nytt och det fungerade bra.

Örebro volleyboll kan notera 351 brutna fingrar under 34 säsonger.

– Det har jag klarat mig ifrån. Jag får blåmärken och sträckningar men inga brutna fingrar. Och brännmärken har vi en stående prenumeration på.

Sofie Sjöberg är inte ensam som libero. Gabriella Lundvall, som gick på volleybollgymnasiet tillsammans med henne, är ett alternativ.

– Det känns jättekul att vi är två som känner varandra och vi kan bytas av.

Tillsammans med tvillingarna Alexandra och Rebecka Lazic är Sofie Sjöberg, 28 år, den som varit med längst på lagets resa mot framgångar.

– Vi fick prova lite när vi gick på volleybollgymnasiet i Falköping. Vi har nog varit med i landslaget i tio år.

Sjöberg, som har ett SM-guld med Katrineholm, är också en av fyra spelare i EM-truppen som fortfarande spelar i en svensk klubb.

– Som libero är det inte lika enkelt att ta sig utomlands, man köper spelare som gör poäng. Jag har kollat runt lite, men det är svårt.

Hon tog examen i juni och ska börja sitt nya jobb nästa tisdag.

– Jag är jurist och ska börja på en advokatbyrå i Örebro.

Sverige är nu ett av åtta lag som är kvar i EM-slutspelet.

– Vi ska inte vara där vi är rent statistiskt, men vi vet att vi kan överraska och vi har ingen press på oss.

I åttondelsfinalen besegrade Sverige Bulgarien på hemmaplan inför 3 000 åskådare

– Det var helt galet, säger Sofie Sjöberg.

Nu väntar Nederländerna som besegrade Sverige i gruppspelet med 3–0 (25–21, 25–20, 25–13).

– Jag tror vi kan hota dem ännu mer den här gången, säger hon förhoppningsfullt.