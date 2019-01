Hon drömmer om medaljer på VM och OS, om världscupen och stora framgångar.

Men en sak i taget gäller för Sveriges bästa tonåring i skidskytte.

I månadsskiftet januari– februari väntar ännu ett junior-VM – och dit kommer Elvira Öberg som van medaljör.

19-åringen, som är lillasyster till OS-guldmedaljören Hanna Öberg, gör sitt tredje JVM.

Och här är hennes facit hittills:

2016 – brons i distans. 2017 – guld i distans, guld sprint och guld stafett.

I årets JVM, som börjar i slovakiska Osrblie i helgen, går hon visserligen upp en åldersklass.

– Förra året var jag äldst i min klass. Nu blir jag yngst. Så det kommer bli tufft, säger Elvira Öberg.

– Men jag kommer fortfarande att göra mitt bästa. Och det är skönt att ha med sig att det gick så bra förra året, att jag fixade att vara som bäst när det gällde som mest. Det är verkligen otroliga minnen att ha med sig i ryggen.

Talangen från Svensbyn utanför Piteå går sista året på skidskyttegymnasiet i Sollefteå, där hon läser naturprogrammet. Hon har ännu inte debuterat i världscupen, men inför säsongen plockades hon in i A-landslagstruppen, tränade hela försäsongen under ”demontränaren” Wolfgang Pichlers ledning och har i vinter gjort sina första tävlingar i IBU-cupen (cupen under världscupen).

När DN möter henne under ett träningsläger i Idre konstaterar hon att hon har börjat vänja sig vid tempot och intensiteten.

– Det är ganska stor skillnad i träning, säger hon om steget upp till A-landslaget.

– Det är tuffare, och mer. Men det har ändå gått bra.

– Och jag var beredd på att det skulle bli stor skillnad. Med tanke på Hanna så visste jag vad jag skulle ge mig in på. När hon har varit hemma på lov har jag tränat med henne och sett hur mycket hon tränar.

”Det är så självklart för mig, det är inget jag ser som betungande”, säger Elvira Öberg om att jämföras med sin syster Hanna. Foto: Jonas Lindkvist

Familjen Öbergs skidskyttesatsning är just en familjesatsning. Pappa Tomas Öberg bildade skidskytteklubben på hemmaplan. Precis som sin storasyster testade Elvira Öberg flera sporter som liten, men:

– Skidåkning har man pysslat med sedan man kunde gå egentligen. Och sen började jag med skidskytte tidigt, när föreningen startade. Jag var kanske sju år då.

Till skillnad från fyra år äldre Hanna var det dock inte helt klart att det skulle bli en satsning på skidskytte under gymnasietiden. Elvira Öberg visste inte riktigt vad hon ville, resultatmässigt var hon ”på den nedre halvan av resultatlistorna” och när hon sökte till riksidrottsgymnasiet blev hon först inte antagen.

Ett avhopp öppnade dock för en plats som reserv. Och efter bara ett par månader i Sollefteå tog karriären en spikrak vändning. Uppåt.

– När jag började träna mer kontinuerligt hände det väldigt mycket på väldigt kort tid. Testresultat och alltihop förbättrades sjukt mycket, säger Elvira Öberg.

– Så då gick jag från att vara i nedre halvan av resultatlistan till att åka fortast!

Vad är din styrka?

– Hanna brukar alltid säga att jag är så lugn i de tuffa situationerna, att jag klarar av att hantera det. Annars är det egentligen åkningen som är min starka sida. Men nu på senare tid har även skyttet varit bra – när det gäller.

Hon återkommer gärna och ofta till sin syster.

Att jämföras med den dubbla OS-medaljören är inget som Elvira Öberg har något problem med.

– Det är så självklart för mig, det är inget jag ser som betungande, säger hon.

– Trots allt går jag ju samma väg som hon har gjort, med pappa som tränare hemma, med längdklubben, skidgymnasiet och tränarna där. Och det har ju gått bra för henne, jag ser att det funkar och att det går att lyckas. Och jag är ju på samma väg, det är sjukt inspirerande.

Att Hanna Öberg ”bara” tog två JVM-guld medan Elvira Öberg redan har tagit tre får tonåringen – som med skidskyttes nya regler dessutom har tre år kvar som junior – att skratta till.

– Ja! Där slår jag henne. Och Hanna tog inga individuella JVM-medaljer förrän i sitt sista JVM (2016). Jag har ju tagit individuella medaljer på båda mina.

Vad betyder det att få fajtas med Hanna och övriga landslagsåkare på träning?

– Man vet att de här tjejerna numera är bland de bästa i världen. De håller otroligt hög nivå. Och killarna också.

– Jag är ju efter dem, i och med att jag är yngre, men att veta att jag faktiskt hänger med... det är verkligen en boost.

Fakta. Elvira Öbergs främsta meriter Junior-EM * Silver i jaktstart 2018 Junior-VM * Brons i distans 2017 * Guld i distans 2018 * Guld i sprint 2018 * Guld i stafett 2018 (ihop med Amanda Lundström och Ella Halvarsson) Årets JVM avgörs i slovakiska Osrblie, 27 januari–3 februari. Där tävlar Öberg för första gången i den äldsta åldersklassen. Visa mer