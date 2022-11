Lindberg kritisk: ”Idrotten driver sitt eget rättssystem”

– Min förhoppning är därför att jag genom att lyfta det här kan bidra till att vi tillsammans kan göra något för att värna om och ta tillvara på alla de goda ledare som finns.

Anna Lindberg sitter i vardagsrummet vid familjens stora matbord. Hon tar en klunk kaffe, sätter ner koppen och för sig redo att prata om genomlysningar som blivit allt vanligare inom idrottsförbund och även större klubbar. Något förenklat kan de beskrivas som interna undersökningar av miljön i verksamheten.

– Främsta skälet till att jag vill ta upp hur genomlysningar genomförs är att jag de senaste månaderna har fått höra så många berättelser från människor som har mått dåligt. De har hängts ut och anklagats för en massa saker, utan att ha fått en chans att försvara sig. För hur försvarar man sig mot anonyma historier? säger Anna Lindberg.

– Flera av dem som har hört av sig till mig har också berättat att trots att de efter ett tag har varit välkomna tillbaka till verksamheten – och så att säga fått rätt – har de sällan fått en offentlig ursäkt.

– Så det här handlar egentligen inte om mig, utan om det som hände efter att jag hade lämnat mitt uppdrag som förbundskapten.

Bakgrund. Genomlysningen av svenskt simhopp I början av året fick nyanställda verksamhetsutvecklaren för simhopp Susanne Meckbach, som också är forskare, i uppdrag av simförbundet att göra en genomlysning av simhoppsverksamheten. Sammanlagt 60 tränare deltog. I juni avslöjade SVT att det i undersökningen bland annat framkommit stark kritik mot den tidigare förbundskaptenen och sportchefen Ulrika Knape Lindberg. En majoritet av de intervjuade tränarna som hade haft landslagsuppdrag beskrev miljön som väldigt strikt, hård och kontrollerad, och att det rådde en tystnadskultur och oro för att förlora sin position. I den totala sammanställning som gjordes efter genomlysningen – där hela verksamheten granskades – uppgav 22 tränare att de utsatts för emotionella övergrepp, verbala och icke verbala beteenden som leder till känslomässigt negativa upplevelser, men också handlingar och icke-handlingar som innebär upplevelser av negligering eller brist på uppmärksamhet och stöd. Visa mer

När vi kommer till huset i Vejbystrand kliver vi in i Anna Lindbergs nya liv. Efter nio år i Växjö flyttade hon för några månader sedan från Småland till Skåne.

– Det känns väldigt lyxigt att få bo vid havet, säger hon.

Från sin nya bas fortsätter hon att föreläsa och hålla i utbildningar, men hon har också fått ett nytt jobb. Anna Lindberg är numera utvecklingsstrateg på Fritidsbanken som lånar ut sport- och fritidsartiklar.

– Det är fantastiskt att få vara en del i en verksamhet som bidrar till så mycket positivt.

Ett år har hunnit gå sedan Svenska simförbundet meddelade att Ulrika Knape Lindbergs efterträdare som förbundskapten för simhopp var dottern Anna Lindberg.

Bara fyra och en halv månad senare hoppade 41-åringen, som bland annat varit med i fem OS och tagit tio EM-medaljer, oväntat av uppdraget.

Sedan några månader tillbaka bor Anna Lindberg nära havet i Vejbystrand utanför Ängelholm. Foto: Pi Frisk

Några månader senare avslöjade SVT att i simförbundets genomlysning av miljön inom simhoppet – där 60 tränare deltog – fanns stark kritik mot den tidigare OS-guldmedaljören Ulrika Knape Lindberg, som efter sin karriär under 16 år var både sportchef och förbundskapten för simhopp. Hon gick i pension efter OS sommaren 2021.

– Även om den process som jag fick insyn i inom simhoppet naturligtvis är central, är det som sagt reaktionerna efteråt som har övertygat mig om att de här frågorna behöver lyftas och diskuteras, säger Anna Lindberg.

– I dag är det ”många som har känslor, och man måste bejaka andra människors känslor”. Det är på något sätt grundstenen i varför sådana här anonyma röster ska komma till tals. Men en känsla kan ju inte bli den enda sanningen för då kan det få orimliga proportioner.

”Ibland är det svårt med nyanser när man diskuterar saker inom idrottsrörelsen. Det är nog det som är största anledningen till att jag har behövt tid att fundera”, säger Anna Lindberg. Foto: Pi Frisk

Genomlysningen av svenskt simhopp gjordes av simförbundets verksamhetsutvecklare Susanne Meckbach. Hon är doktor i idrottsvetenskap och har tidigare granskat ledarskapet inom flera idrottsförbund.

Inledningsvis var Anna Lindberg något luddig i svaren på varför hon hoppade av som förbundskapten, men för Expressen berättade hon i juli att skälet var att hon tyckte att samarbetet inte fungerade.

– När genomlysningen skulle göras kände jag att jag aldrig togs in i den. Något jag hade svårt att förstå. För om vi är två som ska jobba med simhopp borde det vara högst relevant att vi båda är med i den, säger Anna Lindberg till DN.

– Naturligtvis undrade jag om det ställdes frågor om landslag och elitverksamhet, som var mitt område. Svaret jag fick var att det inte gjordes. Men snart hörde jag – simhopp är ju en liten värld och vissa har jag nästan daglig kontakt med – att det visst ställdes frågor om elitverksamhet och landslag.

– Ska man jobba tillsammans måste man vara transparent så efter att ha fått den informationen lyfte jag frågan på nytt, men fortfarande hävdade man att så inte var fallet.

– Till slut kände jag att det här inte fungerar. Det var för många saker som inte harmonierar med det som jag står för.

Anna Lindberg sitter tyst en kort stund innan hon säger:

– Nu känns det som det trots allt blir en sådan där ”pingpong-match” där olika versioner ska studsa mot varandra, och det var ju där jag inte ville hamna.

Jag tror också att man – utifrån att det har hänt en massa saker i idrottens värld – verkligen vill göra rätt. Min invändning är hur man kvalitetssäkrar de här genomlysningarna så att de verkligen leder till något bra.

Idrottsrörelsens baksidor och avarter var länge något som det talades tyst om, men under senare år har något hänt.

Fler och fler förbund – och enskilda föreningar – har lyft på locket och öppnat för diskussion, kritik och ifrågasättande.

Är inte det något bra?

– Förstå mig rätt, jag tycker att genomlysningar är jättebra. Jag tror verkligen att all verksamhet mår bra av det. Det är en förutsättning för att kvalitetssäkra den, säger Anna Lindberg.

– Jag tror också att man – utifrån att det har hänt en massa saker i idrottens värld – verkligen vill göra rätt. Min invändning är hur man kvalitetssäkrar genomlysningarna så att de verkligen leder till något bra. Det är där jag – med min erfarenhet från det – tycker att det blir tokigt.

– Det blir en person som ensam tolkar olika påståenden, utan att den personen har tillgång till eller kunskap om en annan version. Den som kritiseras kan inte bemöta det eftersom den inte vet vad den anklagas för, eller av vem. För mig är det anmärkningsvärt att det får gå till så.

– Om vi inte kvalitetsgranskar de här genomlysningarna finns en risk att många duktiga ledare försvinner för att de känner att de hela tiden är på sin vakt, är rädda att göra fel och därför inte kan utföra sitt ledarskap på ett bra sätt. Jag har redan hört om sådana fall.

Kan inte en visselblåsarfunktion behövas för att vissa ska våga berätta?

– Visselblåsarfunktioner är nödvändiga. Det viktiga är att det finns kompetens och resurser för att omhänderta informationen på rätt sätt.

Anna Lindberg tar upp en händelse där hon själv fick kritik – och betydelsen av att den framfördes till henne. Det var i samband med en elithelg 2021 när hon var projektanställd som utvecklingsansvarig på förbundet. Under samlingen vägdes minderåriga simhoppare. Vägningen var en del av den fysprofil som SOK, Sveriges olympiska kommitté, har för samtliga idrotter.

– I och med att jag fick vetskap om kritiken, kunde jag agera därefter. Det var jag som hade plockat in SOK:s resurser, som hade valt att följa deras fysprofil, och ansvaret var mitt. När jag fick veta att man inte tyckte det var bra lyssnade jag, och kom fram till att det här inte är något som vi behöver göra i fortsättningen, säger Anna Lindberg.

Det jag har fått till mig från de fallen som jag har fått information om – där alla liknar varandra väldigt väl – är att efter att någon har blivit hårt ansatt och uthängd blir det väldigt tyst. Den andra versionen får aldrig komma fram.

Orden kommer snabbt. Under de dagar som har hunnit gå sedan vi bestämde tid för en intervju märks det att Anna Lindberg har funderat en hel del på vad hon vill säga och hur hon vill säga det. Att ifrågasätta det arbete som pågår inom idrottsrörelsen – och som länge var eftersatt – för att skapa en trygg miljö kan innebära att kliva ut på minimerad mark.

– Därför vill jag verkligen understryka, så att ingen missuppfattar, att det som är grovt och allvarligt ska det vara stopp för direkt. Sådana ledare ska bort omedelbart. Punkt slut, säger hon.

– Det är inte sådana fall eller händelser som jag nu vill lyfta upp till diskussion.

SVT:s initiala avslöjande där landslagsmiljön under Ulrika Knape Lindbergs ledning beskrevs som strikt och kontrollerad väckte stor uppmärksamhet, men efter det har debatten tystnat. Blickarna har riktats framåt.

– Det jag har fått till mig från de fallen som jag har fått information om – där alla liknar varandra väldigt väl – är att efter att någon har blivit hårt ansatt och uthängd blir det väldigt tyst. Den andra versionen får aldrig komma fram.

– I mammas fall var det som om man bara lät det hända, och sedan stängde man det kapitlet och glömde bort att det handlade om en människa.

Men nu vill alltså Anna Lindberg ta ett steg tillbaka och diskutera hur genomlysningar/undersökningar går till.

– Jag är beredd att göra det offentligt för att jag också är redo att svara på frågor kring det, säger Anna Lindberg.

Så det här är inte en dotter som rycker ut till försvar för sin mamma?

– Nej, det är som jag sa tidigare, jag vill försöka bidra till att vi tillsammans gör saker bättre för att värna om och ta tillvara på våra fantastiska idrottsledare.

I Anna Lindbergs nya liv ingår föreläsningar och ett jobb som utvecklingsstrateg på Fritidsbanken. Foto: Pi Frisk

Tio år har hunnit gå sedan Anna Lindberg avslutade sin aktiva karriär. Under de åren har hon fortsatt haft kontakt med simhopp – under perioder har hon haft olika uppdrag, under andra perioder bara som intresserad åskådare.

– Ibland är det svårt med nyanser när man diskuterar saker inom idrottsrörelsen. Det blir så lätt att man antingen är för eller emot, säger Anna Lindberg med ett snett leende.

– Det är nog det som är största anledningen till att jag har behövt tid att fundera över om jag verkligen vill prata om den här frågan.

Läs mer: ”Farlig utveckling kräva att anonymiteten ska tas bort”