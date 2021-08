Lindgren trea i VM-tävlingen i Målilla

– I år har de varit ett snäpp vassare än oss andra och jag har varit ”the best of the rest”, säger Lindgren till Radiosporten.

35-årige Lindgren jagar VM-titeln i speedway. Svensken låg inför deltävlingen i Målilla på tredje plats i sammandraget.

Tävlingen i Småland var den enda på svensk mark och Lindgren, som förra året blev VM-trea, imponerade. Efter att ett regn skjutit på starten gick Lindgren och vann tre av sina fem heat i grundomgången, skramlade ihop 13 poäng och var därmed näst bäst tillsammans med Jason Doyle efter Artem Laguta.

Lindgren tog sig till slut vidare till final där han ställdes mot just Doyle och Laguta samt Bartosz Zmarzlik. Men Doyle var för het i starten och ströks från finalheatet. I stället vann Zmarzlik före Laguta och Lindgren blev trea.

– Jag kände mig väldigt bra under hela kvällen. Cykeln och jag fungerade bra men tyvärr var de strået vassare i finalen, säger Lindgren till Sveriges Radio.

Lindgren är fortsatt trea i sammandraget med 96 poäng, 25 upp till totalledaren Zmarzlik. Laguta är tvåa, tre poäng bakom Zmarzlik.

Fyra tävlingar återstår att köra i VM-cirkusen.