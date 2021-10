Lindholm fortsätter glida på fina målformen i NHL

Calgarys segersvit fortsätter. Med Elias Lindholm och Mikael Backlund i anfallet och Rasmus Andersson och Oliver Kylington i försvaret tog Kanadalaget sin fjärde raka seger i natt.

Det var hemmalaget New Jerseys tredje match utan sin skadade stjärna Jack Hughes och i målet stod den 20-årige nykomlingen Nico Daws. Men det tog Calgary ingen hänsyn till och dundrade in fyra mål på de första 13 minuterna.

Först ut var Oliver Kylington, som var med och spelade fram till Milan Lucic 1–0-mål och därmed kvitterade ut sin första poäng för säsongen. Vid ställningen 2–0 hittade en långpass från Andersson fram till Lindholm precis framför mål och 26-åringen petade in sitt sjunde mål.

Lindholm är Calgarys bäste målskytt så här långt, tillsammans med Andrew Mangiapane som satte de andra två målen i den första perioden. Med sina sju mål vardera tangerar de Calgarys rekord över antal gjorda mål de första sex matcherna på en säsong.

– Vi har bra spelare och de har hängt med ett tag. Det är en stor omställningsprocess, att lära sig att spela på rätt sätt och göra det konsekvent. Laget jobbar väldigt hårt, de spelar ihop och gör det på rätt sätt, säger Calgarys tränare Darryl Sutter efter matchen.

Efter de första minuternas kross förpassades Daws i New Jersey-målet till avbytarbänken, och in kom 29-årige Scott Wedgewood. Det gav hemmalaget en chans att repa sig. Med Jesper Bratt och Andreas Johnsson på isen vann New Jersey de två efterföljande perioderna med 3–1, bland annat tack vare en assist från Johnsson, men det räckte inte.

Filip Forsberg i Nashville gjorde säsongens tredje mål när San Jose besegrades hemma med 3–1. Forsberg satte 2–0 med ett säkert placerat vristskott drygt halvvägs in i den andra perioden. San Jose reducerade i den tredje perioden, där Jonathan Dahlén stod för en assist, men Nashville höll ifrån och Finlands Mikael Granlund kunde stänga matchen med 3–1 i öppet mål i slutminuten.

Vegas har haft en motig inledning på säsongen. Men i natt lyckades laget, med Robin Lehner i mål, spräcka en förlustsvit på fyra matcher när Gabriel Landeskogs Colorado besegrades med 3–1. Det blev inga svenskpoäng i matchen, men Lehner stod för 26 räddningar.

Seattle Kracken har tagit sin första hemmaseger i NHL. Montreal besegrades med klara 5–1.