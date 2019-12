Linköping föll mot jumbon på nytt

Nykomlingen Oskarshamn har haft det tungt på sistone – fem raka förluster med totalt 4–14 i målskillnad. Därför var torsdagens streckmöte borta mot tabelltolvan Linköping oerhört viktigt för jumbon. Vid full pott skulle nämligen avståndet upp till östgötarna minska till tre poäng.

Gästerna – som vann hemmamötet mot LHC med 3–2 – fick en superstart då frispelade Johannes Salmonsson läckert lurade bort Jonas Gustavsson och lade in pucken i öppen bur innan ens tre minuter avverkats.

Strax innan hade även forwardens kedjepolare Arsi Piipanen ett friläge – som Gustavsson räddade – och Oskarshamn var klart hetare i den första perioden.

Broc Little kvitterade visserligen i powerplay för hemmalaget – men Jonas Engström gav gästerna ledningen på nytt precis innan paus.

– Jag tycker att vi gör många bra saker i första perioden. Vi vågar spela vårt spel och är samtidigt intensiva, precis som vi vill vara. Det är en match som har högt tempo i sig, sade Jonas Engström i C More.

– Det blev bättre, men det är frustrerande att ligga under. Vi måste fokusera på vårt passningsspel, det har blivit för många icingpuckar i stället för att sätta dem på bladet, sade Broc Little i C More.

Linköping tog över lite i mittakten men hade förtvivlat svårt att skapa vassa chanser.

– Vi synkar inte alls, har inget stäm och är spretiga hemåt, de får komma igenom för lätt. Nu har vi chansen att visa lite mer jävlar anamma, in på kassen, vinn kamperna, sade Linköpings Dan Petersson i C More.

Östgötarna fick trots det inte ordning på spelet i sista perioden heller. I stället ökade Jonas Engström på till 3–1 i numerärt överläge.

Jarno Kärki reducerade visserligen men Linköping klarade inte att överlista storspelande Fredrik Pettersson-Wentzel i gästernas kasse och hans vilt kämpande försvar någon mer gång.