Linköping krossade Leksand – Högberg höll nollan

Linköping presterade en mycket svag insats när laget åkte på stryk med 2–5 hemma mot Malmö i söndags.

För att inte riskera bli inblandat i bottenstriden på allvar var det av högsta vikt med seger i tisdagens hemmamöte med Leksand.

Och de drygt 6 000 åskådarna fick se ett helt annat spel än senast – tabellelvan var fullproppad av energi och gav tabellsjuan Leksand en rejäl lektion i den första perioden.

Ett fartfyllt, intensivt och distinkt LHC satte 1–0 genom Robert Lantosi och 2–0 i powerplay av Patrick Russell.

Östgötarna dominerade fullständigt, vann skotten med hela 17–4 under de inledande 20 minuterna och borde haft en större ledning.

– Vi synkar väldigt bra, åker mycket skridskor, skjuter mycket och vinner andrapuckarna, menade Patrick Russell i C More.

– En skitdålig period av oss. De tar kampen och åker mer skridskor. De fightas om pucken, vi är för tveksamma att ta beslut när vi väl har pucken. Vi ligger efter i precis allt just nu, kritiserade Leksands lagkapten Patrik Zackrisson i C More.

Gästerna höjde sig i mittakten – men det var ändå LHC som skapade de klart vassaste chanserna. I samma boxplay kom Patrick Russell fri – två gånger.

Den första gången prickade den danske forwarden stolpen – och vid den andra svarade målvakten Kasimir Kaskisuo för en smått ofattbar plockning då både Russell och Markus Ljungh var fria.

– Vi fortsätter med samma tydlighet även i andra perioden, där vi hjälper varandra på isen, sade Alexander Johansson till C More.

Leksand mäktade aldrig med att ta sig in i matchen – som LHC kontrollerade fullständigt.

I stället ökade hemmalaget på ytterligare genom Robert Lantosi och Ben Maxwell i den sista perioden – och en riktigt stabil målvakt i Marcus Högberg nollade gästerna.