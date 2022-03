Linköping tog tung seger – drar ifrån bottenlagen

Efter att ha vunnit fyra av de fem senaste omgångarna, samtidigt som Linköping åkt på stryk i sju av de åtta senaste hade Timrå minskat avståndet i streckrysaren till bara sex poäng.

Nu fanns ett gyllene läge för de trettondeplacerade gästerna att fixa så att bara tre poäng skulle skilja till den östgötska elvan och dessutom med en match mindre spelad.

Samtidigt kunde LHC dra ifrån bottenduon ytterligare och skaffa sig ett bättre utgångsläge för att nå slutspel.

Och det gick inte för någon i publiken att ta miste på matchens stora betydelse – med betydligt mer kamp än skönspel.

Efter mycket slit av kedjepolarna Vilmos Gallo och Christoffer Ehn fick Henrik Törnqvist halva målet öppet.

Den 25-årige forwarden snärtade till pucken direkt förbi Jacob Johansson i Timrås kasse – elfte målet och 20:e poängen hittills fram till 1–0 för Linköping.

– Puckarna studsade lite och passningarna satt inte i början, men vi steppade upp ju längre perioden gick, sade målskytten till C More.

– Vi vet hur de ska spela, de ställer upp i mittzon och väntar. Vi behöver hämta fart nerifrån och ta pucken djupt, sade gästernas forward Viktor Lodin till C More.

Jacob Johansson räddade ett friläge från Linköpings skyttekung Broc Little i den första perioden och när amerikanen åkte sig helt fri i mittakten sköt han utanför.

– Jag har kommit närmare i dag, men måste hitta ett sätt att få in pucken i mål igen, tyckte Little, som inte nätat på nio matcher i följd, i C More.

Drygt sex minuter in på sista perioden kom utdelningen – då Little tryckte in returen från Törnqvists skott i powerplay.

Sebastian Hartmann reducerade i numerärt överläge för gästerna – men närmare än så kom man inte.

Linköping kunde inte ha valt ett bättre läge att ta full pott för första gången den här säsongen mot Timrå.